Le représentant Jamaal Bowman a déclenché une alarme incendie dans un immeuble de bureaux de la Chambre alors que le vote sur un projet de loi de financement

WASHINGTON — Le représentant démocrate Jamaal Bowman a reconnu avoir déclenché une alarme incendie samedi dans l’un des immeubles de bureaux du Capitole américain alors que les législateurs se précipitaient pour adopter un projet de loi visant à financer le gouvernement avant la date limite de fermeture de minuit.

L’alarme incendie s’est déclenchée vers midi dans l’immeuble de bureaux de Cannon House et a provoqué une évacuation de l’ensemble du bâtiment à un moment où la Chambre était en session et où le personnel travaillait dans le bâtiment. Le bâtiment a été rouvert une heure plus tard après que la police du Capitole ait déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une menace.

Le comité d’administration de la Chambre, contrôlé par le GOP, qui supervise les questions relatives au complexe du Capitole, a publié une photo d’une personne tirant l’alarme incendie qui semblait être Bowman.

Le législateur new-yorkais a déclaré aux journalistes quelques heures plus tard que c’était une erreur et qu’il se précipitait pour voter et essayait de franchir une porte qui est habituellement ouverte, mais qui était fermée car c’était un week-end.

« Je pensais que cela m’aiderait à ouvrir la porte », a-t-il déclaré à propos du fait d’appuyer sur la gâchette, niant qu’il s’agissait d’un effort pour bloquer quoi que ce soit.

La police du Capitole a déclaré samedi dans un communiqué qu’une « enquête sur ce qui s’est passé et pourquoi se poursuit ».

Au moment de l’évacuation, les démocrates de la Chambre s’efforçaient de retarder le vote d’un projet de loi de financement de 45 jours visant à maintenir ouvertes les agences fédérales. Ils ont déclaré qu’ils avaient besoin de temps pour examiner le projet de loi de 71 pages que les républicains ont brusquement publié pour éviter une fermeture.

Le plan de financement a finalement été approuvé par 335 voix contre 91 samedi après-midi, la plupart des républicains et presque tous les démocrates – y compris Bowman – soutenant le projet de loi.

Après le vote, les républicains, dont le président de la Chambre, Kevin McCarthy, ont critiqué Bowman pour l’alarme incendie. Certains législateurs ont même lancé l’idée de rédiger une motion visant à l’expulser ou à le censurer de la Chambre.

« Cela ne devrait pas rester sans punition », a déclaré McCarthy aux journalistes. « C’est un embarras. »

Il a ajouté qu’il prévoyait de discuter avec le leader démocrate Hakeem Jeffries de New York pour déterminer une éventuelle réponse.

Mais Jeffries a rencontré Bowman peu de temps après le vote et Bowman a déclaré que son collègue new-yorkais était « favorable ».

« Il a compris que c’était une erreur et c’est tout », a-t-il déclaré. Bowman a ajouté que la réaction de McCarthy et d’autres républicains est malhonnête.

« (McCarthy’s) essaie de transformer en arme une erreur de ma venue, en me précipitant pour aller voter comme quelque chose de néfaste alors que ce n’était pas le cas », a-t-il déclaré.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Mike Balsamo et Stephen Groves ont contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press