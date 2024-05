La première personne à recevoir une greffe de rein de porc est décédée

Richard « Rick » Slayman, la première personne à avoir reçu un rein d’un porc génétiquement modifié, est décédé près de deux mois après la greffe. Il avait 62 ans.

L’intervention historique a eu lieu le 16 mars au Massachusetts General Hospital. Dans un communiqué publié le 11 mail’hôpital a déclaré qu’il n’y avait « aucune indication » que la mort de Slayman était le résultat d’une greffe de rein de porc.

Slayman avait déjà reçu un rein d’un donneur humain en 2018, mais celui-ci a commencé à échouer en 2023. Il était candidat à une autre greffe de rein humain, mais en raison du manque d’organes disponibles, il aurait probablement attendu des années pour en recevoir une. Les reins sont l’organe de donneur le plus nécessaire, avec près de 90 000 personnes rien qu’aux États-Unis qui attendent d’en recevoir un. Depuis des décennies, les chercheurs s’intéressent à l’idée d’utiliser des organes animaux pour résoudre ce problème.

Les médecins de Slayman ont suggéré une greffe de rein de porc après des mois de complications de dialyse. En dialyse, une machine se connecte à un vaisseau sanguin majeur pour éliminer les déchets et l’excès de liquide lorsque les reins ont cessé de fonctionner. Mais les vaisseaux sanguins de Slayman ont continué à coaguler et à échouer, ce qui l’a conduit régulièrement à l’hôpital et a eu un impact significatif sur sa qualité de vie.

Jusqu’alors, les greffes de rein de porc n’avaient été testées que sur des individus récemment décédés. Slayman a été la première personne vivante à en recevoir un. « Je l’ai vu non seulement comme un moyen de m’aider, mais aussi comme un moyen de donner de l’espoir aux milliers de personnes qui ont besoin d’une greffe pour survivre », a déclaré Slayman. a déclaré dans un communiqué de l’hôpital en mars.

Lors d’une conférence de presse le 21 mars, l’équipe chirurgicale de Slayman a rapporté que le rein avait commencé à fonctionner normalement peu de temps après sa mise en place. Cependant, environ une semaine après la greffe, les médecins ont remarqué les premiers signes de rejet. Ils ont pu traiter Slayman rapidement avec des médicaments pour contrecarrer ce problème, et ensuite il se portait si bien qu’il a pu sortir de l’hôpital. Aucun autre détail n’est connu sur l’état de Slayman après sa libération. Contacté par WIRED, un porte-parole du Massachusetts General a déclaré que l’hôpital ne pouvait fournir aucune autre information pour le moment.

Une deuxième personne vivante, Lisa Pisano, 54 ans, a reçu le mois dernier un rein de porc génétiquement modifié. Cette opération, qui comprenait également la transplantation du thymus du porc, a été réalisée à NYU Langone Health.

La transplantation d’organes d’une espèce à une autre est connue sous le nom de xénotransplantation. Le principal obstacle à l’utilisation d’organes de porc chez l’homme est le système immunitaire humain, qui reconnaît les tissus animaux comme étrangers et les rejette.

Pour remédier à cette incompatibilité, les scientifiques se sont tournés vers le génie génétique. Dans le cas de Slayman, les chirurgiens ont utilisé un porc présentant 69 modifications génétiques, créé par eGenesis, une société de biotechnologie de Cambridge, dans le Massachusetts. Les modifications ont supprimé les gènes porcins nuisibles et ajouté certains gènes humains.

Dans le cas de New York, Pisano a reçu un rein d’un porc présentant une seule modification génétique, produit par Revivicor en Virginie. Ses médecins comptent plutôt sur l’implantation du thymus du porc, un organe qui fait partie du système immunitaire, pour aider à prévenir le rejet. Les patients qui reçoivent une greffe de porc devront également prendre des médicaments immunosuppresseurs pour le reste de leur vie afin de réduire le risque de rejet.

En 2022 et 2023, des chirurgiens de l’Université du Maryland ont tenté de transplanter des cœurs de porcs génétiquement modifiés chez deux patients qui n’étaient pas éligibles pour des cœurs humains. Dans ces cas, des porcs présentant 10 modifications génétiques ont été utilisés. Les deux individus sont décédés environ deux mois après leur greffe.

Dans un communiqué publié par Mass General, la famille de Slayman a déclaré qu’elle se sentait réconfortée par l’optimisme qu’il a témoigné aux autres patients en attente d’une greffe. « Son héritage inspirera les patients, les chercheurs et les professionnels de la santé du monde entier », ont-ils déclaré.