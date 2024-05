Hirving Lozano préférerait la Liga MX à la MLS après l’Europe

L’international mexicain et ailier du PSV Eindhoven Hirving « Chucky » Lozano a déclaré qu’il préférerait revenir en Liga MX plutôt que de passer en MLS, mais que son premier choix serait de continuer à jouer en Europe.

« Eh bien, j’aimerais aller en Liga MX », a déclaré Lozano interrogé par ESPN Pays-Bas sur le choix de jouer dans l’élite mexicaine ou en MLS.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ces derniers jours, Lozano a été une cible du San Diego FC, équipe d’expansion de la MLS, qui devrait faire ses débuts en 2025. La semaine dernière, l’ailier a fait taire ces rumeurs, affirmant qu’il « n’avait pas cette information ». [about SDFC pursuing me]il ne m’est pas parvenu. »

Les commentaires ont été partagés peu de temps avant la publication de l’équipe nationale mexicaine pour la Copa America, Lozano – ainsi que ses collègues vétérans de haut niveau Guillermo Ochoa et Raul Jimenez – seraient exclus de la liste de la Copa America de cet été.

Concernant son avenir, Lozano a déclaré que dans un monde parfait, il poursuivrait sa carrière à l’étranger.

« Honnêtement, j’espère rester longtemps ici en Europe », a déclaré le joueur de 28 ans. « C’est mon idée, c’est mon plan, mais bon, plus tard dans le futur, nous verrons ce qui peut être fait. J’aimerais vraiment être ici pendant longtemps, honnêtement, j’aime beaucoup la ville [of Eindhoven]j’aime beaucoup les gens, les gens du club me traitent très bien. »

L’été dernier, Lozano a signé un contrat de cinq ans avec l’équipe néerlandaise, qui a remporté le titre d’Eredivisie cette saison 2023-24. Cependant, ce n’était pas la meilleure année pour Lozano sur le plan individuel, puisqu’il a inscrit six buts et trois passes décisives en 23 matches d’Eredivisie et un seul but et une passe décisive depuis le début de 2024.

Concernant un éventuel retour en Liga MX, Lozano a noté que le club d’enfance de Pachuca serait sa priorité.

« Pachuca m’a donné beaucoup de choses, cela m’a donné l’opportunité d’être en première division », a déclaré Lozano. « Si je retourne au Mexique, je pense que la première option serait Pachuca ».