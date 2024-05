Miedema d’Arsenal prêt pour Man City après sa sortie estivale – sources

Vivianne Miedema quittera Arsenal à l’expiration de son contrat cet été, a annoncé le club lundi, des sources indiquant à ESPN que son rival de la WSL, Manchester City, est sa destination la plus probable.

Miedema est largement considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde, mais une blessure au ligament croisé antérieur l’a gâchée depuis la saison dernière et l’a forcée à rater la Coupe du monde féminine 2023.

« Au nom de tout le monde au club, nous remercions Viv pour son énorme contribution au succès de l’équipe au cours de ses sept années avec nous », a déclaré le directeur sportif d’Arsenal, Edu Gaspar.

« Les buts et les performances globales de Viv en tant que joueuse d’Arsenal ont été de la plus haute qualité, et elle a créé tant de merveilleux souvenirs pour nous au fil des années. Nous souhaitons à Viv et à sa famille la meilleure santé et le meilleur bonheur pour l’avenir. »

La joueuse de 27 ans a rejoint le club du nord de Londres en 2017 et a marqué 125 buts et fourni 50 passes décisives en 172 apparitions.

Elle est la meilleure buteuse de tous les temps de la WSL, remportant le Soulier d’Or de la WSL lors des saisons 2018-19 et 2019-20.

« Faire partie de ce groupe de joueurs au fil des années m’a toujours inspiré à donner le meilleur de moi-même », a déclaré Miedema dans un communiqué. déclaration publiée sur les réseaux sociaux plus tard lundi. « De mon premier but contre Everton à mon 50e contre les Spurs, en passant par mon 100e but en UWCL contre le Sparta Prague et bien sûr mon retour dans l’ACL contre le Liverpool FC, ils se sentaient tous spéciaux. Et de représenter Arsenal en WSL, FA La Coupe, la Coupe Continentale et finalement la Ligue des Champions féminine ont toujours été un honneur.

« Un voyage comme celui-ci n’est jamais simple. Nous avons partagé tellement de moments incroyables au fil des ans, mais malheureusement, les moments difficiles font aussi partie du football et de la vie. Dans ces moments difficiles, nous réalisons de quoi nous sommes faits, mais aussi qui nous sommes. besoin autour de nous. Et c’est là que cette équipe a été très spéciale pour moi. La rupture du ligament croisé antérieur a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai dû traverser dans ma carrière, mais le soutien de mes coéquipiers m’a aidé à rester motivé et à continuer. pouvoir partager mon retour ensemble est quelque chose dont je me souviendrai toujours. »