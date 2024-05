Les scientifiques découvrent que le sommeil pourrait ne pas éliminer les toxines du cerveau

Les données histologiques confirment que la clairance cérébrale est réduite par le sommeil et l’anesthésie. a, 3 ou 5 heures après l’injection d’AF488 dans le CPu, le cerveau a été congelé et cryosectionné à 60 μm. L’intensité fluorescente moyenne sur chaque tranche a été obtenue par microscopie à fluorescence ; puis les intensités moyennes sur des groupes de quatre tranches ont été moyennées. b, L’intensité moyenne de fluorescence a été convertie en une concentration tracée en fonction de la distance antéro-postérieure du point d’injection pour l’anesthésie de réveil (noir), de sommeil (bleu) et de KET-XYL (rouge). En haut, les données après 3 h. En bas, les données après 5 h. c, images représentatives des tranches de cerveau à travers le cerveau (distance antéro-postérieure du site d’injection d’AF488) à 3 h (trois rangées du haut) et à 5 h (trois rangées du bas). Crédit: Neurosciences naturelles (2024). DOI : 10.1038/s41593-024-01638-y