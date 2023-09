Gérone 0-3 Real Madrid (30 septembre 2023) Analyse du match

Le Real Madrid a surclassé Gérone 3-0 samedi pour revenir en tête du classement de la Liga, grâce aux buts de Joselu, Aurélien Tchouameni et Jude Bellingham.

Madrid est passé à 21 points en huit matches, un devant Barcelone, qui a battu Séville 1-0 à domicile vendredi. Gérone a chuté à la troisième place.

« L’équipe a bien joué, un match solide et convaincant, nous avons bien défendu », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, lors de sa conférence de presse d’après-match. « Gérone joue un bon football. Nous leur avons fait mal quand nous le pouvions et nous avons contrôlé la phase défensive. La solidité est la chose la plus importante dans ces matchs. »

« Nous nous sommes concentrés sur la défense. C’est une équipe qui attaque bien. Nous sommes restés serrés et la défense a bien joué, avec l’aide du milieu de terrain.

« Il est encore tôt mais après la défaite dans le derby, nous avons bien réagi, nous sommes heureux. »

Gérone a pris un bon départ et aurait pu marquer deux fois dans les cinq premières minutes, puisque Yangel Herrera a dirigé une tête au-dessus de la barre à bout portant avant que Viktor Tsyhankov ne dirige un tir sur le poteau.

Après avoir résisté à la première période dominante des hôtes, Madrid a pris l’avantage à la 17e minute grâce à un simple but de Joselu suite au délicieux centre de Bellingham avec l’extérieur de son pied.

Tchouameni a doublé la mise de Madrid quatre minutes plus tard lorsqu’il s’est habilement libéré de son marqueur avant de s’élever le plus haut pour diriger le corner de Toni Kroos dans le filet.

Bellingham aurait dû marquer à la 28e minute après avoir marqué sans faute, mais son effort apprivoisé a été parfaitement repoussé par le gardien de Gérone Paulo Gazzaniga.

Kroos a également testé Gazzaniga juste avant la mi-temps, décochant une volée spectaculaire qui a été renversée par-dessus la barre par l’Argentin.

Gérone n’a pas abandonné et a continué à avancer après la pause, presque en marquant quand Aleix García a centré pour Herrera, dont la tête descendante a rebondi au-dessus de la barre.

Leur résistance a été étouffée à la 71e minute lorsque la passe en boucle de Joselu a trouvé Bellingham, qui a habilement dirigé une volée pour marquer son septième but toutes compétitions confondues pour Madrid et conclure la victoire.

Madrid sera également soutenu par la performance de Vinicius Junior., qui avait l’air vif lors de sa première titularisation depuis son retour d’une blessure musculaire à la cuisse, avant d’être éliminé à la 68e minute.

L’équipe d’Ancelotti a toutefois subi un revers après un moment de folie de Nacho dans le temps additionnel alors que le défenseur s’est précipité avec un tacle haut sur Portu, qui a d’abord été puni d’un carton jaune mais transformé en rouge suite à un examen du VAR.

« C’était un manque de clarté de la part de Nacho », a déclaré Ancelotti. « Il fait généralement ce qu’il faut. Nous nous sommes excusés et nous espérons que ce n’est rien de grave pour le joueur de Gérone.

« L’erreur était un manque de clarté. Nacho le comprend, il est blessé et triste. »

Gérone affrontera Cadix samedi prochain et Madrid se rendra en Italie pour affronter mardi les champions de Serie A, Naples, en Ligue des champions, avant un match à domicile contre Osasuna samedi prochain.