La victoire totale d’Israël est « improbable » – Département d’État — RT World News

Le secrétaire adjoint Campbell a exprimé des doutes sur la capacité de Tsahal à éradiquer complètement le Hamas.

Les États-Unis ne croient pas qu’Israël puisse triompher de manière décisive du Hamas à Gaza, a déclaré le secrétaire d’État adjoint Kurt Campbell. Il a fait ces commentaires alors que les combats entre les Forces de défense israéliennes (FDI) et les militants palestiniens sont entrés dans leur huitième mois la semaine dernière, Jérusalem-Ouest refusant de renoncer à son engagement de détruire le Hamas.

« Je pense qu’à certains égards, nous avons du mal à déterminer ce qu’est la théorie de la victoire. Parfois, lorsque nous écoutons attentivement les dirigeants israéliens, ils parlent surtout de l’idée d’une sorte de victoire éclatante sur le champ de bataille, d’une victoire totale. » » Campbell a déclaré lundi au public du Sommet de la jeunesse de l’OTAN à Miami, en Floride. « Je ne pense pas que nous croyions que cela soit probable ou possible », a-t-il déclaré.



Campbell a reconnu le « des tensions indéniables » entre Washington et Jérusalem-Ouest au sujet de l’assaut israélien en cours contre Rafah, la ville la plus méridionale de la bande de Gaza surpeuplée de réfugiés qui ont fui la partie nord de l’enclave palestinienne conformément aux instructions d’évacuation passées de l’armée israélienne.

Le président Joe Biden estime que l’opération entraînerait une augmentation du nombre de victimes civiles et d’un plus grand nombre de réfugiés, a souligné Campbell. « Le président a clairement indiqué qu’il était profondément mal à l’aise avec cela. »



Les propos de Campbell font écho aux déclarations antérieures de son patron, le secrétaire d’État Antony Blinken, qui avait exprimé des doutes sur la capacité d’Israël à éliminer complètement le Hamas à Gaza. Il a suggéré que même si Israël réussissait à occuper entièrement l’enclave palestinienne, elle serait reprise par les militants une fois l’armée israélienne partie.

















Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son cabinet de guerre ont jusqu’à présent ignoré les appels à un cessez-le-feu immédiat, insistant sur le fait que l’État juif doit neutraliser définitivement la menace du Hamas. « Nous atteindrons nos objectifs – nous frapperons le Hamas, nous frapperons le Hezbollah et nous parviendrons à la sécurité » Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré jeudi, alors que Tsahal continuait d’avancer sur Rafah, malgré les avertissements de l’ONU selon lesquels les bombardements et les combats de rue dans la zone urbaine densément peuplée conduiraient à un « abattage » de civils.

L’armée israélienne a rejeté les accusations de ciblage aveugle des civils et a déclaré que quelque 300 000 Palestiniens avaient été évacués de Rafah vers un lieu désigné. « zone humanitaire » dans le sud de Gaza.

Plus de 35 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la campagne de bombardements et de l’invasion terrestre israélienne, selon les autorités locales.

Les combats actuels entre Israël et le Hamas ont été déclenchés par le raid surprise du 7 octobre mené par des militants sur le territoire israélien, qui a fait quelque 1 200 morts. Le Hamas a également pris plus de 200 otages, dont certains ont ensuite été libérés dans le cadre d’échanges de prisonniers.