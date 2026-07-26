La série thriller adaptée du roman de Bret Easton Ellis plonge dans le Los Angeles sombre des années 1980, entre lycée d'élite et tueur en série

La série « The Shards » sera diffusée le 5 août 2026 sur FX et le 6 août sur Disney+

Diffusée le 5 août sur FX puis le 6 août sur Disney+, « The Shards » marque le retour de Ryan Murphy au récit noir. Portée par Kaia Gerber et Igby Rigney, cette fiction explore la face obscure d'adolescents privilégiés traqués par un serial killer.

Le Los Angeles doré des années 1980 cache un prédateur. C’est dans ce décor de villas luxueuses et de lycées privés que Ryan Murphy installe « The Shards », sa nouvelle série thriller attendue le 5 août sur FX et le 6 août sur Disney+. Adaptation du roman semi-autobiographique de Bret Easton Ellis paru en 2023, la fiction suit un groupe d’élèves fortunés dont la dernière année scolaire bascule avec l’arrivée d’un étudiant énigmatique, Robert Mallory, incarné par Homer Gere.

Un tueur dans la ville, un inconnu au lycée

L’intrigue mêle récit initiatique et polar criminel. Alors que « The Trawler », un tueur en série, terrorise Los Angeles, le narrateur Bret Easton Ellis - joué par Igby Rigney - observe avec méfiance ce nouveau venu au charisme trouble. Le casting compte également Kaia Gerber dans le rôle de Susan Reynolds, figure du cercle d’amis privilégiés. Selon Collider, la série explore « les zones d’ombre sous une surface dorée », signature habituelle de Murphy dans des productions comme « American Horror Story » ou « Dahmer ».

Un projet rescapé, passé de HBO à FX

Le développement de « The Shards » a connu des rebondissements. Initialement porté par HBO, le projet a été repris par Ryan Murphy pour FX en 2024, selon Deadline. La production réunit 20th Television et Ryan Murphy Television, avec une réalisation supervisée par Max Winkler. La bande-son, signée Troye Sivan et Leland d’après Variety, promet une immersion dans l’esthétique synthétique des eighties.

Contexte dans le streaming français

Avec « The Shards », Disney+ mise sur un contenu mature pour élargir son audience au-delà des franchises familiales. En France, la plateforme compte environ 9,5 millions d’abonnés selon les estimations de Médiamétrie pour 2025, loin derrière Netflix mais en progression constante. Le catalogue « Star » intégré à Disney+ cible justement les adultes avec des séries comme « Only Murders in the Building » ou les productions FX. L’arrivée d’une série Ryan Murphy, habitué des succès de Netflix (« Monstre », « The Watcher »), peut renforcer cette stratégie de diversification.

Diffusion à partir du 5 août

« The Shards » sera disponible dès le 5 août sur FX aux États-Unis, puis le 6 août sur Disney+ pour le public international. Le format et le nombre d’épisodes n’ont pas encore été précisés par la production.