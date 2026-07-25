Une allégation d'évacuation d'un candidat pour malaise circule sur les réseaux sociaux sans aucune source vérifiable. La production dément tout incident grave sur le tournage.

Les Bouches-du-Rhône accueillent de nombreux tournages grâce à leurs infrastructures et leur climat méditerranéen.

La production a mis en place des mesures de prévention contre la canicule sans mentionner d'incident grave.

Depuis quelques jours, une rumeur évoque l'évacuation d'un candidat de Secret Story pour malaise sur le tournage marseillais. Aucun média ni source officielle ne confirme cette information. La production maintient que le tournage se poursuit normalement, avec des mesures renforcées face aux fortes chaleurs.

Aucun fait avéré ne vient étayer la rumeur d’un incident médical sur le tournage de Secret Story à Marseille. Les recherches menées dans la presse régionale et nationale, ainsi que les communiqués officiels de la production, ne font état d’aucune évacuation de candidat pour malaise ces dernières semaines.

L’allégation circule pourtant sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine, alimentant les spéculations autour de la saison en cours. Interrogée, la production n’a émis aucun démenti formel, se contentant de rappeler que le tournage se déroule dans des conditions normales.

Des mesures préventives face à la canicule

Si aucun incident grave n’est à déplorer, la production a bien pris des dispositions pour protéger les candidats des températures élevées enregistrées dans les Bouches-du-Rhône ces dernières semaines. Selon Le Potin, des mesures de prévention contre la canicule ont été mises en place sur le site de tournage, sans précision sur leur nature exacte.

Ces précautions s’inscrivent dans un contexte où les émissions de télé-réalité font l’objet d’une attention accrue quant aux conditions de travail et de vie des participants. La chaleur estivale marseillaise, régulièrement supérieure à 30 degrés en juillet, impose une vigilance particulière pour les productions audiovisuelles tournées en extérieur ou dans des espaces confinés.

Rumeurs récurrentes autour du programme

Secret Story n’échappe pas aux théories et fausses informations qui circulent régulièrement sur les plateformes numériques. Des internautes remettent périodiquement en cause la véracité des séquences diffusées, alimentant un climat de défiance que la production peine à dissiper.

Ce phénomène s’inscrit dans une problématique plus large de désinformation sur les réseaux sociaux en France. Public Sénat souligne la diffusion massive de fake news, qui touchent tous les secteurs, y compris le divertissement télévisuel.

Contexte dans les Bouches-du-Rhône

Marseille accueille régulièrement des tournages de grande envergure, bénéficiant d’infrastructures adaptées et d’un climat méditerranéen attractif pour les productions audiovisuelles. Le département des Bouches-du-Rhône compte environ 2,1 millions d’habitants et constitue le troisième département français en population. La métropole marseillaise dispose de studios et d’espaces dédiés aux tournages, qui contribuent à l’économie locale du secteur culturel.

En l’absence de tout élément factuel, cette rumeur illustre la circulation rapide d’informations non vérifiées dès qu’elles concernent un programme populaire. La production n’a pas annoncé de modification du calendrier de tournage ni de diffusion.