Ce qui s’est passé

Émilie Tran Nguyen a quitté France Télévisions à l’été 2026 après environ dix ans au sein du groupe, selon Le Figaro et plusieurs médias. La journaliste, figure de l’émission « C à vous » sur France 5, a été écartée de l’antenne dans des circonstances qui ont suscité de nombreuses interrogations.

À la mi-juin 2026, elle a été placée en garde à vue pour usage de produits stupéfiants, selon Le Figaro. Le parquet a ensuite ouvert une procédure d’ordonnance pénale. Aucune condamnation définitive n’a été prononcée à ce jour. La présomption d’innocence demeure.

Thomas Snégaroff ne l’a pas remplacée au pied levé lors d’une diffusion de « En société », selon Legossip.net. La direction de France Télévisions a alors évoqué une « indisponibilité », sans fournir d’explication détaillée.

Une double éviction de l’antenne

Le départ acté d’Émilie Tran Nguyen inclut son retrait de « C à vous », selon Le Parisien, ainsi que la suppression de son émission « En société » sur France 5. Cette dernière a été retirée de la grille dans le cadre d’une réorganisation plus large du groupe public.

France Télévisions n’a pas communiqué officiellement sur les raisons précises de ce départ. La direction a mis en avant des impératifs budgétaires et organisationnels pour justifier les changements de grille, mais le timing coïncide avec la procédure judiciaire en cours.

L’absence de commentaire officiel de la part de la journaliste elle-même alimente les spéculations. Le groupe public, confronté à des contraintes financières importantes, a procédé à plusieurs ajustements de sa programmation ces derniers mois.

Un parcours d’une décennie au service public

Émilie Tran Nguyen avait rejoint France Télévisions il y a environ dix ans. Elle s’était imposée comme une voix reconnue de l’antenne publique, notamment à travers son travail sur les questions de société et son rôle de chroniqueuse dans « C à vous ».

Son émission « En société » sur France 5 abordait des thématiques sociales et culturelles, avec une ligne éditoriale centrée sur les débats contemporains. Sa présence régulière sur le plateau de « C à vous » en faisait une figure familière pour les téléspectateurs du service public.

Le départ de cette journaliste expérimentée marque une rupture pour France Télévisions, qui perd l’une de ses figures les plus identifiables dans un contexte de forte concurrence entre chaînes généralistes et médias numériques.

Contexte dans l’audiovisuel public

France Télévisions traverse une période de restructuration budgétaire. Le groupe public, financé en partie par la redevance audiovisuelle, doit composer avec des contraintes économiques qui ont conduit à des suppressions d’émissions et à des réorganisations de grille.

L’affaire Émilie Tran Nguyen s’inscrit dans un paysage médiatique où les questions de déontologie et de gestion des ressources humaines sont scrutées de près. La direction du groupe n’a pas précisé si d’autres départs ou ajustements de programmation étaient prévus dans les prochains mois.

Le service public audiovisuel français emploie plusieurs milliers de personnes et reste un acteur majeur de l’information et du divertissement. Les décisions de casting et de programmation y sont régulièrement suivies par la presse spécialisée et le grand public.

Une procédure judiciaire en cours

La garde à vue d’Émilie Tran Nguyen à la mi-juin 2026 pour usage de produits stupéfiants a été suivie d’une procédure d’ordonnance pénale, selon le parquet. Cette procédure, simplifiée, permet au procureur de proposer une sanction sans procès, que le prévenu peut accepter ou contester.

À ce stade, aucune condamnation définitive n’a été prononcée. La journaliste bénéficie de la présomption d’innocence. Les détails de la procédure n’ont pas été rendus publics par les autorités judiciaires.

Le lien entre cette affaire judiciaire et le départ de la journaliste reste flou. France Télévisions n’a pas établi de connexion officielle entre les deux événements, se limitant à évoquer des raisons organisationnelles et budgétaires.

Prochaine étape pour la journaliste

Émilie Tran Nguyen n’a pas annoncé publiquement ses projets professionnels futurs. Après une décennie au sein du groupe public, elle entame une nouvelle étape de sa carrière dans un contexte personnel et judiciaire délicat.

Le dossier judiciaire suivra son cours dans les prochaines semaines. La journaliste pourra contester l’ordonnance pénale si elle le souhaite, ce qui entraînerait un procès devant le tribunal correctionnel.