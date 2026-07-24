Deux candidats ont quitté la Maison des secrets lors d'une soirée marquée par le vote du public et une épreuve express déclenchée par le téléphone rouge.

Secret Story : Simon et Azad éliminés lors du prime du 23 juillet sur TMC

La saison 14 est tournée au Technoparc de Poissy dans les Yvelines et animée par Christophe Beaugrand

Azad a quitté la Maison des secrets à l'issue d'une épreuve express déclenchée par le téléphone rouge

Simon a été éliminé par le vote du public le 23 juillet 2026 lors du prime de Secret Story sur TMC

Le prime de Secret Story diffusé mercredi 23 juillet sur TMC a vu le départ de deux habitants. Simon a été éliminé par le public, tandis qu'Azad quittait la compétition à l'issue d'une épreuve surprise.

Deux candidats ont quitté la Maison des secrets lors du prime de Secret Story diffusé jeudi 23 juillet 2026 sur TMC. Simon et Azad ne verront pas la suite de cette saison 14, animée par Christophe Beaugrand.

Simon éliminé par le vote du public

Placé dans le sas aux côtés de Léonie, Maguette et Malo, Simon a été le premier candidat à quitter l’aventure. Selon Stars Actu, c’est le vote du public qui a scellé son sort. Cette élimination intervenait au terme d’une semaine sous tension, marquée par l’utilisation du « Grenier maudit » et les choix stratégiques imposés sur le « Pont des sacrifices ».

Azad victime du téléphone rouge

La soirée a réservé un second rebondissement. Le retour du téléphone rouge a déclenché une épreuve express qui a conduit à l’élimination d’Azad, comme l’a annoncé le compte officiel de l’émission. Ce départ surprise a pris de court les habitants et les téléspectateurs.

Une saison tournée dans les Yvelines

Cette saison 14 de Secret Story se déroule dans la Maison des secrets installée au Technoparc de Poissy, dans les Yvelines. La production a également révélé plusieurs secrets au cours de ce prime, maintenant la dynamique compétitive de l’émission.

Le prochain prime permettra de découvrir comment les habitants restants s’adaptent à ces deux départs et aux nouvelles épreuves qui les attendent.