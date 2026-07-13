Rugby amateur en Gironde : la série noire des blessures graves se poursuit

Après le décès d'un footballeur à Mérignac en juin 2025 et plusieurs incidents similaires, le sport amateur en Nouvelle-Aquitaine fait face à une recrudescence d'accidents aux conséquences dramatiques.

Les terrains de sport amateur en Gironde sont devenus le théâtre d'accidents de plus en plus graves. Entre chocs violents, plaquages mal maîtrisés et traumatismes crâniens, plusieurs jeunes sportifs ont payé le prix fort ces dernières années, ravivant le débat sur la sécurité dans les compétitions locales.

L’essentiel Janvier 2020 : un joueur amateur landais héliporté au CHU de Bordeaux après un plaquage, opéré des cervicales à deux reprises

un joueur amateur landais héliporté au CHU de Bordeaux après un plaquage, opéré des cervicales à deux reprises 1er juin 2025 : Ilan, 14 ans, plonge dans le coma après un choc lors d’un tournoi de football à Mérignac et décède peu après au CHU

Ilan, 14 ans, plonge dans le coma après un choc lors d’un tournoi de football à Mérignac et décède peu après au CHU Août 2018 : Louis Fajfrowski, rugbyman de 21 ans d’Aurillac, décède des suites d’un choc lors d’un match

Un drame à Mérignac en plein tournoi

Le 1er juin 2025, le complexe sportif de Mérignac accueille un tournoi de football comme tant d’autres week-ends. Mais cette journée bascule brutalement. Ilan, adolescent de 14 ans licencié à La Jeunesse Villenavaise, s’effondre après un choc violent avec un adversaire. Selon les témoins présents, le contact paraît banal au premier regard. Pourtant, le jeune garçon ne se relève pas.

Les secours interviennent rapidement. L’adolescent est transporté au CHU de Bordeaux dans un état critique. Plongé dans le coma, il ne reprendra jamais conscience. Quelques jours plus tard, sa famille annonce son décès sur les réseaux sociaux, plongeant le club et la communauté sportive locale dans la consternation.

Ce drame rappelle cruellement que le sport amateur, malgré son caractère récréatif, expose les pratiquants à des risques réels. À Mérignac, ville de près de 70 000 habitants à l’ouest de Bordeaux, les associations sportives sont nombreuses et les terrains bien fréquentés. Mais l’accident d’Ilan pose la question des protocoles de sécurité et de la formation aux gestes d’urgence dans ces structures locales.

Rugby amateur : une violence parfois fatale

Le rugby, sport de contact par excellence, concentre une part importante des accidents graves. En janvier 2020, un troisième ligne amateur landais est victime d’un plaquage qui aurait pu lui coûter la vie. Selon Ouest-France, le joueur est héliporté en urgence au CHU de Bordeaux. Les médecins diagnostiquent des lésions cervicales sévères nécessitant deux interventions chirurgicales. L’homme échappe au pire, mais sa carrière sportive s’arrête net.

Quelques années plus tôt, en août 2018, Louis Fajfrowski n’a pas eu cette chance. Ce rugbyman de 21 ans évoluant à Aurillac décède des suites d’un choc lors d’un match. Selon 20 Minutes, qui a recueilli le témoignage de proches, l’accident soulève la question de la formation des joueurs : « Il faut apprendre aux joueurs à recevoir le choc, » insiste un intervenant dans l’article.

Le 22 février, à Sévérac-d’Aveyron, un jeune rugbyman est très grièvement blessé lors d’un coup de poing reçu en match. Les circonstances exactes n’ont pas été détaillées, mais l’incident a été relayé par Midi Libre sur les réseaux sociaux, témoignant de l’écho médiatique que suscitent désormais ces drames.

Des protocoles de sécurité à renforcer

Ces accidents successifs mettent en lumière les failles dans l’encadrement du sport amateur. Contrairement aux équipes professionnelles, où kinésithérapeutes et médecins sont présents à chaque rencontre, les clubs amateurs fonctionnent souvent avec des moyens limités. Les arbitres, bénévoles pour la plupart, ne disposent pas toujours de la formation nécessaire pour repérer les gestes dangereux avant qu’il ne soit trop tard.

La Fédération Française de Rugby a multiplié les campagnes de sensibilisation ces dernières années, insistant sur le respect des règles et la technique du plaquage. Mais sur le terrain, la mise en œuvre reste inégale. Dans les championnats de district, où l’esprit de compétition l’emporte parfois sur la prudence, les dérapages sont fréquents.

Les clubs locaux peinent également à former suffisamment de secouristes. Lors du drame de Mérignac, les secours sont intervenus rapidement, mais le temps de réaction reste une variable cruciale dans ce type d’accident. Un traumatisme crânien nécessite une prise en charge immédiate, et chaque minute compte.

Contexte dans la Gironde

La Gironde, département le plus peuplé de Nouvelle-Aquitaine avec 1,6 million d’habitants, abrite une vie sportive dense. Le rugby y occupe une place centrale, notamment grâce à l’Union Bordeaux Bègles, club phare du Top 14. Mais le sport amateur y est tout aussi vivant, avec des centaines de clubs répartis sur le territoire, de Bordeaux à l’arrière-pays.

Mérignac, deuxième commune du département, concentre de nombreuses infrastructures sportives. La ville accueille régulièrement des tournois et compétitions de district, attirant des équipes de toute la région. Mais cette intensité d’activité s’accompagne d’une exposition accrue aux risques.

Le CHU de Bordeaux, centre de référence pour les traumatismes graves, reçoit régulièrement des sportifs blessés lors de rencontres. Les équipes médicales y sont rompues à la prise en charge des chocs violents, mais elles ne peuvent rien face à certaines lésions irréversibles.

Le rugby professionnel n’est pas épargné

Même les joueurs professionnels ne sont pas à l’abri. En décembre 2022, Yann Lesgourgues, arrière de l’UBB, est victime d’un grave accident de scooter. Selon Actu.fr, le rugbyman est hospitalisé dans un état sérieux. Si cet incident n’est pas directement lié à sa pratique sportive, il rappelle la vulnérabilité des athlètes, quelle que soit leur niveau.

La question de la violence dans le rugby professionnel fait également débat. Les chocs y sont plus puissants, les corps plus affûtés, et les risques de commotion cérébrales bien documentés. Mais le rugby amateur, où les joueurs ne bénéficient pas du même suivi médical, expose à des dangers tout aussi réels, avec moins de garde-fous.

Prévention : un chantier encore ouvert

Face à cette série noire, les instances sportives locales sont appelées à réagir. Plusieurs pistes sont évoquées : renforcement de la formation des arbitres, obligation de présence de secouristes diplômés lors des matchs, campagnes de sensibilisation dans les clubs de jeunes. Mais la mise en œuvre demande des moyens financiers que beaucoup de structures n’ont pas.

Les familles endeuillées, elles, appellent à une prise de conscience collective. Le sport amateur ne doit pas devenir un terrain de tous les dangers. À Mérignac comme ailleurs en Gironde, la question de la sécurité sur les terrains s’impose désormais comme une priorité. Les prochains mois diront si les leçons de ces drames ont été entendues.