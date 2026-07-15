Agression d'un joueur hospitalisé, match interrompu à Lormont et exclusion d'un groupe de supporters de l'UBB le rugby local confronté à une série de débordements

L'UBB a exclu le groupe de supporters "United BB" en juin 2026 après des altercations avec la sécurité lors d'un match contre Clermont.

Un match de Fédérale entre Villeneuve-sur-Lot et Lormont a été interrompu par la police en mars 2025 suite à des heurts en tribunes.

Un joueur de rugby amateur a été hospitalisé après une agression lors d'un match en février 2026, l'auteur présumé mis en examen pour violences volontaires.

Depuis plusieurs mois, le rugby amateur et professionnel de la région bordelaise est marqué par plusieurs épisodes de violence. Un joueur amateur a été hospitalisé en février après une agression, un match de Fédérale a dû être interrompu à Lormont en mars 2025, et l'UBB a exclu un groupe de supporters en juin.

La scène du rugby bordelais traverse une période troublée. Plusieurs incidents violents ont émaillé les derniers mois, du rugby amateur aux tribunes du Top 14, posant la question de la sécurité dans et autour des stades.

Un joueur amateur hospitalisé après une agression

En février 2026, un joueur de rugby amateur a été gravement agressé lors d’un match de championnat régional dans l’Aveyron, selon Sud Ouest. L’agression a entraîné son hospitalisation. L’auteur présumé des faits a été mis en examen pour violences volontaires. Les circonstances précises de l’incident n’ont pas été détaillées par les autorités, mais cette affaire a marqué les esprits dans le milieu amateur local.

Match interrompu à Lormont après des heurts en tribunes

Lormont avait déjà été le théâtre de violences un an plus tôt. En mars 2026, une rencontre de Fédérale opposant Villeneuve-sur-Lot à Lormont a dû être interrompue en raison de violences survenues dans les tribunes. L’intervention de la police a été nécessaire pour rétablir le calme, selon Sud Ouest. Cet épisode illustre la difficulté des clubs amateurs à contenir certains débordements, même dans des compétitions de niveau régional.

Paradoxalement, Lormont avait accueilli sans incident un entraînement délocalisé de l’UBB en février 2025, démontrant que la commune peut aussi être un lieu d’ouverture et de partage autour du rugby.

L’UBB exclut un groupe de supporters après des altercations

Le rugby professionnel n’est pas épargné. En juin 2026, le groupe de supporters de l’UBB nommé « United BB » a fait l’objet d’une exclusion par le club après des altercations avec les agents de sécurité à la suite d’un match de Top 14 contre Clermont. Cette décision, rendue publique par l’UBB, marque un tournant dans la gestion des supporters par le club girondin, qui a affiché une ligne ferme face aux comportements violents.

Contexte dans la Gironde

La Gironde compte plusieurs clubs amateurs et semi-professionnels de rugby, du CA Bordeaux-Bègles Gironde en Fédérale 1 aux nombreuses formations de divisions régionales. Lormont, commune de 25 769 habitants de la métropole bordelaise, dispose d’un club local engagé dans les championnats de la ligue Nouvelle-Aquitaine. Ces incidents s’inscrivent dans un contexte national de préoccupation croissante autour de la violence dans le sport amateur, avec une hausse des agressions signalées ces dernières années.

Les autorités sportives et les clubs sont désormais appelés à renforcer les dispositifs de sécurité et de prévention pour éviter que ces incidents ne deviennent systématiques.