Castres : la violence en tribunes de rugby amateur inquiète après la série noire

Alors qu'aucun incident majeur n'a été signalé récemment à Castres, la multiplication des rixes lors de finales régionales en Occitanie alarme les instances du rugby amateur.

Le rugby amateur en Occitanie connaît une série d'incidents violents depuis 2022. Entre agressions d'arbitres, bagarres entre supporters et interventions policières, les instances sportives multiplient les plans de lutte. Castres n'a pas été épargné par cette tendance régionale.

L’essentiel Novembre 2025 : une bagarre éclate lors de la finale Occitanie entre Maubourguet et Fleury Salles Coursan, nécessitant l’intervention de la police avec du gaz lacrymogène

une bagarre éclate lors de la finale Occitanie entre Maubourguet et Fleury Salles Coursan, nécessitant l’intervention de la police avec du gaz lacrymogène Mars 2025 : deux matchs de Fédérale interrompus par la police à Villeneuve-sur-Lot et Saint-Sever en raison de violences en tribunes

deux matchs de Fédérale interrompus par la police à Villeneuve-sur-Lot et Saint-Sever en raison de violences en tribunes Mai 2022 : la Ligue Occitanie de Rugby dépose plainte après des débordements lors des finales régionales à Foix

la Ligue Occitanie de Rugby dépose plainte après des débordements lors des finales régionales à Foix Juin 2024 : la Fédération Française de Rugby lance un plan de lutte contre les violences et incivilités dans le rugby amateur

Le rugby amateur français traverse une crise sécuritaire. En Occitanie, les incidents se multiplient depuis plusieurs saisons, touchant finales régionales, matchs de championnat et même les arbitres. Si aucune rixe spécifique n’a été signalée récemment à Castres, la ville n’échappe pas à un climat régional dégradé.

Une finale Occitanie sous tension en novembre 2025

La finale Occitanie de rugby amateur opposant Maubourguet à Fleury Salles Coursan en novembre dernier a basculé dans la violence. Une bagarre entre supporters a éclaté, contraignant la police à intervenir avec du gaz lacrymogène pour disperser les groupes, selon l’Académie de billard d’Argenteuil. Un arbitre a été agressé lors de ce même événement, et un supporter a été interpellé.

Thierry Guinle, coprésident du SOMR, a pointé du doigt des éléments perturbateurs « satellites » qui rejoignent les groupes de supporters en fin de saison. Ces individus, souvent extérieurs aux clubs, exacerbent les tensions lors des rencontres à enjeu.

Précédents : Foix, Villeneuve-sur-Lot, Saint-Sever

La violence en tribunes n’est pas un phénomène nouveau. En mai 2022, la Ligue Occitanie de Rugby a déposé plainte après des débordements survenus lors des finales régionales à Foix, condamnant fermement des « comportements inacceptables », rapporte Le Journal Toulousain.

Plus récemment, en mars 2025, deux matchs de Fédérale ont dû être interrompus par la police à Villeneuve-sur-Lot et Saint-Sever en raison de violences en tribunes. Ces incidents illustrent une dérive qui touche désormais plusieurs bassins du rugby amateur, bien au-delà de l’Occitanie. D’autres sports professionnels connaissent également des tensions avec leurs supporters, mais le rugby amateur semblait jusqu’ici épargné par cette spirale.

Un plan fédéral face à la recrudescence

Face à cette série noire, la Fédération Française de Rugby a lancé en juin 2024 un plan de lutte contre les violences et incivilités, applicable dans tous les championnats amateurs. Ce dispositif comprend des sanctions renforcées, une sensibilisation accrue des clubs et un encadrement plus strict des déplacements de supporters.

La Ligue Nouvelle-Aquitaine a créé de son côté une commission dédiée à la lutte contre les violences et incivilités, renforçant l’encadrement dès la catégorie U14. L’objectif : prévenir les comportements agressifs avant qu’ils ne s’ancrent dans la culture des clubs.

Malgré ces mesures, l’inquiétude demeure vive en juin 2026 face à la recrudescence des incidents dans les tribunes du rugby amateur français, selon info.fr. Un sondage Odoxa réalisé en 2022 révélait que 60% des Français étaient préoccupés par la sécurité lors des grands événements sportifs, un chiffre qui résonne avec les préoccupations actuelles des instances rugbystiques.

Contexte dans le Tarn

Le Tarn compte plusieurs clubs de rugby amateur historiques, dont le Castres Olympique, figure emblématique du département et champion de France de Top 14 en 2018. Si le club professionnel bénéficie d’un encadrement strict, les clubs amateurs du département évoluent dans un contexte régional tendu.

Castres, ville de 42 000 habitants, est l’un des pôles du rugby en Occitanie. La culture ovale y est profondément ancrée, mais elle n’est pas à l’abri des dérives observées ailleurs dans la région. La multiplication des incidents en Occitanie - de Foix à Maubourguet - place les clubs tarnais sous surveillance accrue des ligues.

Les instances locales misent sur la prévention et le dialogue avec les associations de supporters pour éviter que le Tarn ne bascule dans la spirale observée en Nouvelle-Aquitaine et dans d’autres bassins du rugby amateur. Dans d’autres régions, les collectivités territoriales multiplient les initiatives pour sécuriser les espaces publics et sportifs.

Prochaine étape : un bilan de saison attendu

La Fédération Française de Rugby doit dresser un bilan des mesures mises en place depuis juin 2024 lors de son assemblée générale prévue cet automne. Les ligues régionales, dont celle d’Occitanie, présenteront leurs chiffres d’incidents et les sanctions prononcées. Les clubs attendent des directives plus claires sur l’encadrement des déplacements et la gestion des groupes de supporters lors des phases finales.