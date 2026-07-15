Un feu s'est déclaré dans un appartement du centre-ville le 14 juillet, sans faire de blessé selon les premiers éléments disponibles

Un incendie s'est déclaré dans la soirée du 14 juillet dans un immeuble du centre-ville de Rouen, à proximité de l'hôtel de ville. Vingt-quatre sapeurs-pompiers et neuf engins ont été mobilisés. Aucune victime n'a été signalée.

L’essentiel Date : l’incendie s’est déclaré le mardi 14 juillet 2026 en soirée

l’incendie s’est déclaré le mardi 14 juillet 2026 en soirée Lieu : un appartement au deuxième étage d’un immeuble du centre-ville de Rouen, près de l’hôtel de ville

un appartement au deuxième étage d’un immeuble du centre-ville de Rouen, près de l’hôtel de ville Moyens engagés : 24 sapeurs-pompiers et 9 engins de secours

24 sapeurs-pompiers et 9 engins de secours Bilan : aucune victime signalée

aucune victime signalée Autres acteurs mobilisés : police nationale et Enedis sur place

C’est en soirée, le mardi 14 juillet, qu’un incendie s’est déclaré dans un immeuble du centre-ville de Rouen, à quelques pas de l’hôtel de ville. Le sinistre a pris dans un appartement situé au deuxième étage, selon les informations rapportées par infonormandie.com.

Un dispositif important déployé rapidement

Vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, appuyés par neuf engins de secours, précise infonormandie.com. Ce déploiement, conséquent pour un feu d’appartement, traduit la volonté des secours d’éviter toute propagation dans un immeuble situé en plein cœur historique de la police.

Le club local et les habitants du quartier ont pu constater l’ampleur de l’intervention. Le compte d’actualité 76actu a relayé des images depuis les lieux :

Aucune victime signalée

Selon les éléments communiqués par infonormandie.com, l’incendie n’a fait aucune victime. Les circonstances exactes du départ de feu n’ont pas été précisées à ce stade.

Sécurisation du secteur et coupures d’électricité

La police nationale s’est rendue sur les lieux, de même que des équipes d’Enedis, selon la même source. Les automobilistes ont été invités à éviter le secteur pendant l’intervention, une mesure classique lors d’un incendie en zone dense où les engins de secours occupent la voirie et où des coupures de courant peuvent être nécessaires pour sécuriser le site.

Contexte dans la Seine-Maritime

Rouen, préfecture de la Seine-Maritime et cœur de la métropole Rouen Normandie, concentre un bâti ancien dense autour de son centre historique, à proximité immédiat de l’hôtel de ville. Ce type d’incendie dans un immeuble d’habitation en zone urbaine dense mobilise généralement des moyens renforcés des sapeurs-pompiers du département, en raison du risque de propagation aux logements voisins et aux commerces du secteur. L’ampleur du dispositif engagé le mardi 14 juillet, avec neuf engins et 24 hommes, s’inscrit dans cette logique de précaution propre aux interventions en centre-ville ancien.

Les circonstances précises du sinistre et son origine n’ont pas encore été détaillées par les autorités. D’éventuelles précisions sur les causes de l’incendie pourraient être communiquées dans les prochains jours.