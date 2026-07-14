Un incendie historique a dévasté le massif de Seine-et-Marne depuis le 12 juillet. Plus de 800 pompiers et des moyens aériens sont mobilisés.

Depuis dimanche après-midi, la forêt de Fontainebleau brûle. Au moins 1 300 hectares sont partis en fumée dans ce qui constitue le plus grave sinistre du massif depuis plus d'un siècle. Deux personnes ont été interpellées pour suspicion de départ volontaire.

L’essentiel Surface brûlée : 1 300 hectares ravagés au 13 juillet au soir, soit 5 % de la forêt de Fontainebleau

1 300 hectares ravagés au 13 juillet au soir, soit 5 % de la forêt de Fontainebleau Moyens déployés : plus de 800 sapeurs-pompiers, 4 Canadair, 2 avions Dash, 3 hélicoptères bombardiers d’eau et une centaine de gendarmes

plus de 800 sapeurs-pompiers, 4 Canadair, 2 avions Dash, 3 hélicoptères bombardiers d’eau et une centaine de gendarmes Enquête : deux personnes interpellées dans le cadre de l’enquête pour suspicion de départ de feu volontaire

deux personnes interpellées dans le cadre de l’enquête pour suspicion de départ de feu volontaire Restrictions : interdiction d’accès au massif forestier et fermeture de l’autoroute A6 dans les deux sens à hauteur d’Ury

Un feu d’ampleur historique

Dimanche 12 juillet en fin d’après-midi, les premières flammes ont été signalées près de Noisy-sur-École, en plein cœur du massif de Fontainebleau. En moins de 48 heures, l’incendie a pris une ampleur exceptionnelle. Au soir du lundi 13 juillet, selon TV5Monde, au moins 1 300 hectares de végétation avaient été parcourus par les flammes.

Ce bilan place le sinistre comme le plus grave qu’ait connu cette forêt emblématique depuis le début du XXe siècle. Aucun incendie de cette ampleur n’avait été enregistré dans le massif depuis 1900.

Les conditions météorologiques ont joué un rôle déterminant dans la propagation rapide du feu. Météo-France avait placé la Seine-et-Marne en vigilance rouge canicule lors du déclenchement du sinistre, avec des températures dépassant les 35 degrés et un air particulièrement sec.

Une mobilisation massive de secours

Face à l’urgence, les autorités ont déployé des moyens considérables. Selon Feux de Forêt, plus de 800 sapeurs-pompiers ont été engagés sur le terrain, appuyés par une flotte aérienne impressionnante : 4 avions bombardiers d’eau Canadair, 2 avions Dash et 3 hélicoptères bombardiers d’eau.

La gendarmerie nationale a mobilisé une centaine de militaires pour sécuriser le périmètre et mener les premières investigations. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, s’est rendu sur place le 13 juillet pour évaluer la situation aux côtés des équipes de secours.

Les opérations se sont concentrées sur deux axes : contenir l’avancée des flammes vers les habitations et tenter de circonscrire le foyer principal. Un centre équestre et plusieurs habitations ont été évacués par mesure de précaution.

Deux suspects interpellés

L’hypothèse d’une origine criminelle s’est rapidement imposée. Lors de son déplacement, le ministre de l’Intérieur a évoqué une piste volontaire, ce qui a conduit à l’interpellation de deux personnes dans le cadre de l’enquête, selon TV5Monde.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour suspicion de départ de feu volontaire. L’enquête, confiée à la gendarmerie nationale, vise à déterminer les circonstances exactes du sinistre et les responsabilités éventuelles.

Les investigations se poursuivent pour établir le lien entre ces interpellations et les multiples départs de feu constatés dans le massif. Plusieurs foyers distincts ont été identifiés par les équipes de pompiers, renforçant la thèse d’actes délibérés.

Restrictions d’accès et perturbations routières

Le préfet de Seine-et-Marne a signé un arrêté interdisant l’accès du public à une large partie du massif forestier de Fontainebleau. Cette mesure vise à protéger les promeneurs et à faciliter le travail des secours.

La circulation automobile a été fortement perturbée. L’autoroute A6, axe majeur reliant Paris au sud de la France, a été fermée dans les deux sens à hauteur d’Ury, selon la préfecture de Seine-et-Marne. Une déviation obligatoire a été mise en place, provoquant d’importants ralentissements.

L’autoroute A5 a pu rouvrir après quelques heures de fermeture, mais les autorités ont maintenu la fermeture de l’A6 au moins jusqu’au mardi 14 juillet, le temps que la situation se stabilise.

Contexte dans la Seine-et-Marne

La forêt de Fontainebleau s’étend sur environ 25 000 hectares au sud de la Seine-et-Marne. Elle constitue l’un des plus grands massifs forestiers d’Île-de-France et attire chaque année des millions de visiteurs, randonneurs et grimpeurs.

La Seine-et-Marne, département le plus vaste d’Île-de-France avec 5 915 km², compte environ 1,4 million d’habitants. La forêt de Fontainebleau représente un poumon vert essentiel pour la région parisienne et un site naturel, le château et le parc de Fontainebleau étant classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981.

Le département n’avait jamais connu d’incendie forestier de cette ampleur. Les épisodes caniculaires qui se multiplient depuis plusieurs années fragilisent les massifs forestiers franciliens, peu habitués à ce type de sinistre.

Selon Météo-France, 37 départements français étaient placés en vigilance rouge canicule au moment du déclenchement de l’incendie, illustrant l’ampleur de la vague de chaleur qui frappe le pays.

Un écosystème menacé

Au-delà du bilan chiffré en hectares, l’incendie menace un écosystème unique. La forêt de Fontainebleau abrite une biodiversité remarquable, avec des espèces végétales et animales rares. Les célèbres chaos rocheux, terrain de jeu des grimpeurs du monde entier, ont également été touchés par les flammes.

Les experts devront évaluer dans les semaines à venir l’impact réel du feu sur la faune et la flore. La régénération naturelle du massif prendra plusieurs décennies. Les zones les plus touchées pourraient nécessiter des opérations de reboisement.

Les associations de protection de l’environnement s’inquiètent des conséquences à long terme sur cet espace naturel fragile, déjà fragilisé par la fréquentation touristique intensive et les effets du changement climatique.

Prochaines étapes

Les équipes de secours restent mobilisées pour surveiller les reprises de feu et sécuriser le périmètre. Les autorités n’ont pas encore communiqué de calendrier précis pour la réouverture du massif au public.

L’enquête judiciaire se poursuit pour déterminer les responsabilités dans le déclenchement de cet incendie historique. Les deux suspects interpellés devraient être présentés à un juge dans les prochains jours.