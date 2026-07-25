Un violent feu a ravagé une habitation dans la nuit de vendredi à samedi. Quarante-trois pompiers ont été mobilisés jusqu'à l'aube. Aucun blessé.

43 sapeurs-pompiers et 15 engins ont été mobilisés de 23h à 4h du matin

Un incendie a détruit une maison de 300 m² avenue George-Sand à Nice dans la nuit du 24 au 25 juillet 2026

Dans la nuit du 24 au 25 juillet, un incendie d'une rare intensité a détruit une maison de 300 m² avenue George-Sand, à Nice. Les flammes ont nécessité cinq heures d'intervention et la mobilisation de 43 sapeurs-pompiers. Les occupants avaient heureusement évacué avant l'arrivée des secours.

Vers 23h, vendredi soir, les habitants du quartier nord de Nice ont vu les flammes s’élever au-dessus d’une grande bâtisse de l’avenue George-Sand. Le feu, d’une violence inhabituelle, avait déjà gagné l’ensemble de la structure de 300 m² lorsque les premiers engins de secours sont arrivés sur place.

Un dispositif de secours conséquent

Selon les pompiers des Alpes-Maritimes, 43 sapeurs-pompiers appuyés par 15 engins ont été déployés pour circonscrire le sinistre. Les équipes ont dû combattre les flammes qui avaient envahi la toiture et menaçaient de se propager aux habitations voisines. Les opérations d’extinction et de sécurisation se sont prolongées jusqu’à 4h du matin ce samedi.

Fort heureusement, les occupants de la maison avaient quitté les lieux avant l’intervention des secours. Aucun blessé n’est à déplorer, ni parmi les habitants ni parmi les sapeurs-pompiers mobilisés durant cette longue nuit.

Origine indéterminée

À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué sur les causes du sinistre. L’origine du feu reste indéterminée et fera probablement l’objet d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes du départ de flammes. La maison, aujourd’hui inhabitable, a subi des dégâts considérables.

Contexte dans les Alpes-Maritimes

Cet incendie s’inscrit dans le flux des interventions estivales des sapeurs-pompiers du département, particulièrement sollicités en cette période de l’année. Les Alpes-Maritimes, vingtième département le plus peuplé de France avec plus d’un million d’habitants, concentrent une densité urbaine élevée sur la bande littorale niçoise. Nice, préfecture du département, compte à elle seule environ 350 000 habitants.

Contrairement aux incendies de végétation qui touchent régulièrement le pourtour méditerranéen en été, ce sinistre reste un événement urbain isolé, sans lien avec les feux de forêt qui mobilisent actuellement les moyens aériens dans d’autres régions.

Les pompiers n’ont pas précisé si des mesures particulières étaient prévues pour sécuriser durablement le bâtiment ou si des familles voisines avaient dû être temporairement évacuées durant l’intervention.