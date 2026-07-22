Un feu de broussailles a mobilisé 50 pompiers mardi soir aux abords d'un centre de stockage Suez, perturbant les opérations aériennes pendant plusieurs heures

Le nord-Isère est placé sous aléa feux de forêts sévère depuis le 8 juillet par la préfecture

Mardi 21 juillet en soirée, un important feu de broussailles s'est déclaré à Satolas-et-Bonce, parcourant 8 hectares de végétation à proximité d'un site industriel. Les fumées dégagées ont perturbé la visibilité à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, situé à quelques kilomètres. Cinquante sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour circonscrire le sinistre.

Mardi 21 juillet, aux abords du centre de stockage des déchets géré par Suez à Satolas-et-Bonce, les flammes ont rapidement pris dans la végétation sèche. Le feu s’est propagé sur environ 8 hectares avant d’être maîtrisé par les équipes d’intervention, selon France Bleu.

L’alerte a été donnée en fin de journée. Les pompiers de l’Isère ont déployé un dispositif conséquent : 50 sapeurs-pompiers et 25 engins de secours ont été engagés pour contenir l’incendie, d’après les informations rapportées par France Bleu. La proximité du site industriel Suez a nécessité une vigilance particulière durant les opérations.

Impact sur l’aéroport Lyon Saint-Exupéry

Les colonnes de fumée générées par le sinistre ont directement affecté les opérations de la plateforme aéroportuaire voisine. Selon Le Progrès, la visibilité s’est trouvée considérablement réduite, perturbant les phases de décollage et d’atterrissage des appareils pendant plusieurs heures. L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, situé en partie sur le territoire de Satolas-et-Bonce, traite en moyenne plus de 10 millions de passagers par an.

Les équipes au sol ont dû adapter les procédures le temps que les fumées se dissipent. Aucune évacuation ni fermeture du site n’a été nécessaire, mais les retards se sont accumulés en début de soirée.

Un contexte de vigilance accrue en Isère

Cet incendie survient alors que le nord-Isère est placé sous un aléa feux de forêts et d’espaces naturels sévère depuis le 8 juillet, comme l’indique la mairie de Satolas-et-Bonce. La préfecture a instauré des restrictions strictes : interdiction d’utiliser du feu en extérieur, limitation de certaines activités agricoles et forestières, appel à la prudence pour toute circulation en milieu naturel.

Le département avait déjà connu plusieurs alertes ces dernières semaines. Des intempéries violentes avaient frappé le nord-Isère quelques jours auparavant, mais la sécheresse de la végétation reste préoccupante en cette période estivale. Les services de secours isérois, dont la CRS Alpes qui a connu un record d’interventions récemment, restent en alerte maximale.

Moyens engagés et maîtrise du feu

Les sapeurs-pompiers ont rapidement établi un périmètre de sécurité autour de la zone en feu. Les 25 engins déployés comprenaient des camions citernes, des véhicules tout-terrain et du matériel de débroussaillage. La nature du terrain, composé de broussailles et de végétation rase, a facilité la progression des équipes au sol.

Aucune habitation n’a été menacée directement, le secteur touché étant essentiellement constitué d’espaces naturels et de zones industrielles périphériques. Les pompiers ont réussi à circonscrire l’incendie avant minuit, évitant toute extension vers les installations du centre Suez ou les infrastructures aéroportuaires.

Contexte dans l’Isère

Satolas-et-Bonce compte environ 2 500 habitants et se situe à une vingtaine de kilomètres à l’est de Lyon. La commune accueille une partie importante de l’emprise de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, première infrastructure économique du département avec plus de 6 000 emplois directs. Le territoire isérois combine zones urbaines denses, secteurs industriels et espaces naturels vulnérables aux incendies durant l’été.

Le département a enregistré une hausse des interventions pour feux de végétation depuis le début de l’été 2026. Les services de secours appellent à la plus grande prudence : tout départ de feu peut rapidement prendre de l’ampleur dans ces conditions météorologiques.

Origine et enquête

Les causes exactes du départ de feu n’ont pas été communiquées à ce stade. Une enquête devrait déterminer si l’incendie résulte d’une origine accidentelle, d’une défaillance technique liée au site de stockage voisin, ou d’un geste imprudent. Les autorités locales rappellent que tout manquement aux restrictions préfectorales peut faire l’objet de poursuites.

Les équipes de pompiers sont restées sur place une partie de la nuit pour surveiller les reprises éventuelles. Aucune victime ni blessé n’est à déplorer. Les opérations de l’aéroport ont progressivement retrouvé un rythme normal en fin de soirée.