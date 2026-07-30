Deux hommes ont violemment attaqué un quadragénaire devant la gare dans la nuit du 25 juillet. L'un est en détention provisoire.

Rouen : agressé et frappé avec ses béquilles pour un téléphone

Le suspect de 30 ans a été placé en détention provisoire, le plus jeune remis en liberté

Les suspects ont été interpellés à proximité et désignés par la victime, le téléphone volé a été récupéré

Deux hommes de 19 et 30 ans ont arraché les béquilles de leur victime quadragénaire pour le frapper au visage

L'agression a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2026, vers 3 heures du matin, place Bernard-Tissot à Rouen

Dans la nuit du 24 au 25 juillet, un homme de 40 ans a été agressé place Bernard-Tissot à Rouen. Deux individus ont tenté de lui voler son téléphone, puis lui ont arraché ses béquilles pour le frapper au visage. Interpellés rapidement, les suspects ont été déférés devant la justice.

L’agression devant la gare

L’agression s’est produite vers 3 heures du matin samedi 25 juillet, place Bernard-Tissot, devant la gare de Rouen, selon InfoNormandie. Un homme d’une quarantaine d’années, qui se déplaçait avec des béquilles, a été pris pour cible par deux individus qui ont tenté de lui dérober son téléphone portable.

Face à la résistance de la victime, les agresseurs ont arraché ses béquilles et les ont utilisées pour le frapper au visage, comme l’a rapporté Actu.fr. La police nationale de Seine-Maritime a confirmé les faits sur X.

Interpellation rapide des suspects

Alertées, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues sur place. Les deux suspects, âgés de 19 et 30 ans, ont été interpellés à proximité alors qu’ils tentaient de quitter les lieux, selon InfoNormandie. La victime, présente sur place, a pu formellement les désigner comme étant ses agresseurs.

Le téléphone portable volé a été retrouvé abandonné non loin du lieu des faits et récupéré par la police.

Suite judiciaire différenciée

À l’issue de leur garde à vue, les deux mis en cause ont été déférés devant la justice. Le suspect le plus âgé, 30 ans, a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Rouen, indique InfoNormandie. Son complice présumé, 19 ans, a quant à lui été remis en liberté.

Contexte dans la Seine-Maritime

La place Bernard-Tissot, située devant la gare SNCF de Rouen, est un lieu de passage fréquenté à toute heure. Les abords de gare concentrent régulièrement des faits de délinquance urbaine dans les grandes villes normandes. Rouen, préfecture de Seine-Maritime et première agglomération du département avec plus de 110 000 habitants, dispose d’une présence policière renforcée dans ce secteur.