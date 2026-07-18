Deux ans jour pour jour après l'incendie criminel qui avait tué sept personnes, dont trois enfants, l'enquête avance avec une nouvelle mise en examen et un appel du parquet

Une cérémonie d'hommage aux victimes est organisée ce 18 juillet 2026 à 15h30, deux ans jour pour jour après le drame.

Six suspects sont désormais en détention provisoire en France, tandis que deux autres, dont le commanditaire présumé, sont en fuite en Algérie et en Guinée-Bissau.

L'incendie du 18 juillet 2024 avait tué sept membres d'une même famille, dont trois enfants, dans un immeuble du boulevard du Tzaréwitch.

Un homme de 25 ans, domicilié à Nice, a été mis en examen début juillet 2026 et incarcéré pour son rôle d'intermédiaire dans l'incendie criminel des Moulins.

Un homme de 25 ans a été mis en examen début juillet et placé en détention provisoire dans l'affaire de l'incendie criminel du quartier des Moulins à Nice, survenu le 18 juillet 2024. Ce sixième suspect incarcéré en France aurait joué un rôle d'intermédiaire. Le procureur évoque une clôture prochaine de l'instruction, tandis que deux suspects restent en fuite à l'étranger.

L’enquête sur l’incendie criminel qui avait ravagé un appartement du quartier des Moulins à Nice le 18 juillet 2024, causant la mort de sept membres d’une même famille, progresse avec l’interpellation d’un nouveau suspect. Né en 2001 et domicilié à Nice, cet homme a été mis en examen début juillet 2026 et placé en détention provisoire après un appel du parquet de Nice.

Selon le procureur de la République Damien Martinelli, le suspect est poursuivi pour « destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort », « destruction volontaire par incendie en bande organisée » et « association de malfaiteurs en vue d’un crime ». Il aurait servi d’intermédiaire dans la préparation des faits, notamment pour localiser le lieu du drame.

Un parcours judiciaire déjà chargé

Le mis en cause n’en était pas à son premier démêlé avec la justice. Selon Nice Premium, il avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des violences avec arme. Il est par ailleurs mis en examen dans une autre affaire de vol en bande organisée.

Lors de sa garde à vue, l’homme a reconnu une implication partielle dans les faits, qu’il a justifiée par des menaces qu’il aurait reçues. Cette défense n’a pas convaincu le parquet, qui a fait appel de la décision initiale du juge des libertés et de la détention de le placer sous contrôle judiciaire. La chambre de l’instruction a finalement ordonné son incarcération.

Six suspects incarcérés en France, deux en fuite

Avec cette nouvelle mise en examen, six personnes sont désormais placées en détention provisoire en France dans ce dossier. Mais l’enquête n’est pas close : deux autres suspects, dont le commanditaire présumé, demeurent en fuite à l’étranger. Des mandats d’arrêt internationaux ont été émis à leur encontre. Selon les informations de Seven Radio et Cannes Radio, ils se trouveraient en Algérie et en Guinée-Bissau.

Le procureur Damien Martinelli a toutefois indiqué que l’information judiciaire pourrait être clôturée dans les prochains mois, malgré l’absence de ces deux fugitifs. Cette étape marquerait le passage à la phase de jugement pour les six suspects déjà sous les verrous.

Retour sur le drame du 18 juillet 2024

L’incendie s’était déclaré dans la nuit du 17 au 18 juillet 2024, dans un immeuble du boulevard du Tzaréwitch -> rue de la Santoline, au cœur du quartier des Moulins. Les flammes avaient rapidement envahi l’appartement d’une famille, piégeant ses occupants. Sept personnes avaient péri dans les décombres : quatre mineurs et trois adultes. Plusieurs membres de la famille avaient tenté de fuir par les fenêtres, en vain.

L’enquête avait rapidement établi l’origine criminelle du sinistre. Les investigations ont révélé que l’incendie s’inscrivait dans un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants, bien que les victimes aient été totalement étrangères à ce milieu. L’appartement ciblé se trouvait dans le même immeuble qu’un point de deal, selon les éléments de l’enquête rapportés par France 3 Régions.

Contexte dans les Alpes-Maritimes

Le quartier des Moulins, situé dans le nord de Nice, est depuis longtemps identifié comme un point névralgique du trafic de stupéfiants dans les Alpes-Maritimes. Ce département de la Côte d’Azur, qui compte plus d’un million d’habitants, connaît une criminalité liée au narcotrafic parmi les plus élevées de France, selon les bilans du ministère de l’Intérieur.

Nice, deuxième ville de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec environ 358 000 habitants, concentre plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont les Moulins. Les autorités ont multiplié les opérations de police ces dernières années pour tenter d’endiguer les violences liées au trafic, sans parvenir à éradiquer les réseaux installés de longue date.

Le drame de juillet 2024 avait profondément marqué la population niçoise et suscité une vive émotion nationale. Il s’agissait de l’un des règlements de comptes les plus meurtriers enregistrés dans le département ces dernières années.

Une cérémonie d’hommage deux ans après

Deux ans jour pour jour après la tragédie, une cérémonie d’hommage aux victimes est organisée ce samedi 18 juillet 2026 à 06h14, selon Nice Premium. Cette commémoration permettra aux proches et aux habitants du quartier de se recueillir à la mémoire des sept disparus.

L’avancée de l’enquête, avec cette sixième incarcération, offre un début de réponse judiciaire aux familles endeuillées. Reste à savoir si les deux suspects en fuite pourront être extradés et jugés en France. La clôture annoncée de l’instruction dans les prochains mois devrait permettre d’ouvrir la voie à un procès, près de deux ans et demi après les faits.