Le garçon, surpris en flagrant délit par un riverain, portait un briquet. Les pompiers ont éteint l'incendie avant qu'il n'atteigne les habitations.

La Verrière : un enfant de 10 ans interpellé après un départ de feu

Un enfant de 10 ans interpellé lundi 20 juillet 2026 à La Verrière après avoir allumé un feu de broussailles

Un enfant de 10 ans a été interpellé lundi 20 juillet à La Verrière après avoir allumé un feu de broussailles. Alertés par un habitant, les policiers ont retrouvé le mineur sur place, en possession d'un briquet. L'incendie, rapidement maîtrisé, n'a fait ni blessé ni dégât matériel.

Lundi 20 juillet, les forces de l’ordre ont interpellé un enfant de 10 ans à La Verrière, dans les Yvelines, après un départ de feu volontaire. Selon Police & Réalités, c’est un riverain qui a donné l’alerte après avoir surpris le garçon en train d’allumer le feu.

Un briquet retrouvé sur les lieux

À l’arrivée des policiers, l’enfant se trouvait toujours à proximité immédiate du sinistre, en possession d’un briquet. Les sapeurs-pompiers, alertés dans la foulée, ont rapidement maîtrisé l’incendie qui a détruit environ dix mètres carrés de broussailles. Aucune habitation n’a été touchée et aucun blessé n’est à déplorer, précise la source policière.

L’enfant a été remis à ses parents à l’issue de la procédure d’interpellation. Les circonstances exactes qui ont poussé le mineur à allumer ce feu n’ont pas été détaillées à ce stade.

Contexte dans les Yvelines

Cet incident survient dans un département déjà confronté à la sécheresse. Onze communes yvelinoises sont en situation de crise sécheresse, avec des restrictions d’eau maximales en vigueur. La vigilance face aux départs de feu de végétation reste donc élevée dans le secteur.

La Verrière, commune de près de 6 000 habitants située à l’ouest du département, fait partie de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le territoire compte plusieurs zones boisées et espaces verts, particulièrement vulnérables en période estivale.

111 interpellations à l’échelle nationale

Au niveau national, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a fait état de 111 interpellations liées à des incendies volontaires ou involontaires sur l’ensemble du territoire, selon Police & Réalités. Ce chiffre témoigne d’une vigilance accrue des autorités face aux risques d’incendie en cette période estivale, marquée par des épisodes caniculaires comme celui qui a récemment contraint au annulation de l’Ironman de Versailles.

Les services de secours appellent à la plus grande prudence dans les espaces naturels et rappellent que tout départ de feu, même minime, peut rapidement dégénérer en fonction des conditions météorologiques et de la sécheresse du sol.