Aucune source ne confirme un incident d'intelligence artificielle dans une usine de tri lorientaise, mais Lorient Agglomération fait face à une crise bien réelle des déchets textiles.

Un « bug critique » d'intelligence artificielle dans une usine de tri à Lorient a circulé ces derniers jours. Aucun document, ni la mairie, ni Lorient Agglomération, ne confirme cet incident. La collectivité affronte en revanche une difficulté bien réelle la crise du traitement des déchets textiles.

L’essentiel Fait 1 : Aucune source officielle ou média ne confirme un « bug critique » d’IA de tri des déchets dans une usine à Lorient

Aucune source officielle ou média ne confirme un « bug critique » d’IA de tri des déchets dans une usine à Lorient Fait 2 : Lorient Agglomération est confrontée à une crise du traitement des déchets textiles, qui menace l’équilibre de la structure RETRITEX, selon la collectivité elle-même

Lorient Agglomération est confrontée à une crise du traitement des déchets textiles, qui menace l’équilibre de la structure RETRITEX, selon la collectivité elle-même Fait 3 : Dans le Pays de Craon (Mayenne), un dispositif d’intelligence artificielle repère déjà les erreurs de tri dans les conteneurs jaunes, selon ici.fr

Dans le Pays de Craon (Mayenne), un dispositif d’intelligence artificielle repère déjà les erreurs de tri dans les conteneurs jaunes, selon ici.fr Fait 4 : Environ un tiers des bacs jaunes contiennent des erreurs de tri, selon le syndicat SBA63

Ce que disent, et ne disent pas, les sources

L’information a circulé sous une forme alarmante : une intelligence artificielle chargée du tri des déchets aurait connu une défaillance majeure dans une usine lorientaise. Vérification faite, aucun communiqué de Lorient Agglomération, aucun article de presse locale ni aucun document officiel ne mentionne un tel incident. Ni la nature du bug, ni l’usine concernée, ni ses conséquences ne sont documentées où que ce soit.

Ce vide documentaire n’efface pas pour autant les difficultés réelles rencontrées par le territoire sur la question des déchets.

La vraie difficulté : le textile, pas l’algorithme

Lorient Agglomération a publiquement alerté sur une crise du traitement des déchets textiles. Selon la collectivité, les coûts de traitement ont fortement augmenté, au point de menacer l’équilibre financier de RETRITEX, la structure locale dédiée à cette filière. L’agglomération dit avoir interpellé l’État sur ce sujet. Aucun élément dans cette communication ne fait référence à une technologie de tri automatisé par IA, ni à un dysfonctionnement de ce type.

L’IA de tri, une réalité ailleurs en France

Le sujet de l’intelligence artificielle appliquée au tri des déchets n’est pas une invention : plusieurs territoires l’expérimentent déjà, mais pas à Lorient. Dans le Pays de Craon, en Mayenne, un dispositif d’IA est utilisé pour repérer les erreurs de tri dans les conteneurs jaunes, selon un reportage d’ici.fr. Le syndicat SBA63 indique de son côté qu’environ un tiers des bacs jaunes contiennent des erreurs, un chiffre qui a motivé le déploiement d’outils similaires ailleurs en France. Suez, pour sa part, développe des solutions d’analyse d’images capables de détecter des erreurs de tri directement dans les camions de collecte ou en centre de tri, comme le rapportait TF1 Info. Ces expérimentations restent toutefois localisées et rien n’indique qu’un dispositif comparable soit installé sur le bassin lorientais.

Contexte dans le Morbihan

Lorient Agglomération regroupe plusieurs communes autour du pôle urbain lorientais, avec une économie marquée par le port de pêche, la filière navale et un tissu industriel diversifié. La gestion des déchets y est un enjeu budgétaire sensible, comme l’illustre la situation de RETRITEX évoquée par la collectivité. À l’échelle du Morbihan, la question du tri sélectif et de sa fiabilité reste un sujet suivi de près par les intercommunalités, alors que les technologies de tri assisté par intelligence artificielle commencent à s’implanter dans d’autres départements de l’Ouest, comme la Mayenne.

Contactée ou non, aucune structure locale n’a pour l’instant confirmé, ni démenti explicitement, l’existence d’un projet d’IA de tri sur le territoire lorientais. L’actualité, elle, reste pour l’instant celle du textile et de son financement.