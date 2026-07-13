La firme de Cupertino accuse le créateur de ChatGPT d'avoir orchestré le détournement de données confidentielles via deux anciens cadres, Tang Tan et Chang Liu

Apple a déposé plainte le 10 juillet 2026 contre OpenAI devant le tribunal fédéral du district nord de Californie. La multinationale accuse le concepteur de ChatGPT d'avoir organisé le vol de secrets commerciaux sur l'iPhone et ses futurs produits matériels, en recrutant stratégiquement d'anciens ingénieurs.

L’essentiel Date de la plainte : 10 juillet 2026, devant le tribunal fédéral du district nord de Californie

10 juillet 2026, devant le tribunal fédéral du district nord de Californie Accusés : OpenAI, sa filiale io Products, et deux anciens cadres Apple : Tang Tan (ex-VP design produit, désormais Chief Hardware Officer chez OpenAI) et Chang Liu (ex-ingénieur senior)

OpenAI, sa filiale io Products, et deux anciens cadres Apple : Tang Tan (ex-VP design produit, désormais Chief Hardware Officer chez OpenAI) et Chang Liu (ex-ingénieur senior) Objet : vol présumé de secrets commerciaux portant sur la conception de produits, les procédés de fabrication et la chaîne d’approvisionnement

vol présumé de secrets commerciaux portant sur la conception de produits, les procédés de fabrication et la chaîne d’approvisionnement Première tentative de règlement : janvier 2026, sans succès selon Apple

Le 10 juillet, Apple a franchi le pas. La firme à la pomme a saisi la justice fédérale californienne pour accuser OpenAI, le créateur de ChatGPT, d’avoir orchestré le détournement de secrets industriels liés à l’iPhone et à ses futurs produits matériels. Dans le viseur : Tang Tan, ancien vice-président du design produit chez Apple passé chez OpenAI en tant que responsable hardware, et Chang Liu, ex-ingénieur senior accusé d’avoir conservé un ordinateur professionnel après son départ et d’avoir accédé au réseau interne de Cupertino.

Une mécanique de fuite orchestrée

Selon la plainte consultée par Reuters, Apple affirme qu’OpenAI a mené une « campagne coordonnée » pour siphonner des informations confidentielles sur des produits non encore annoncés. Les documents dérobés concerneraient des schémas techniques, des stratégies de chaîne d’approvisionnement et des procédés de fabrication exclusifs. Apple demande des dommages et intérêts ainsi qu’une interdiction pour OpenAI d’exploiter ces technologies détournées.

Chang Liu est particulièrement visé. L’ingénieur aurait conservé un ordinateur professionnel Apple après son dédépart et utilisé ses accès pour pénétrer le réseau interne de l’entreprise, d’après Softonic. Tang Tan, figure reconnue du design chez Apple, a rejoint OpenAI en 2026 pour diriger le développement matériel de la société. Ce recrutement, stratégique pour OpenAI qui prépare son entrée sur le marché du hardware, est désormais au cœur du contentieux.

Une rupture après des mois de négociations

Apple affirme avoir tenté de résoudre le litige à l’amiable dès janvier 2026, sans obtenir de réponse satisfaisante, comme le rapporte Softonic. Cette plainte intervient dans un contexte tendu pour les deux entreprises. OpenAI, valorisé à environ 852 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, prépare le lancement de produits matériels intégrant ses modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise fondée par Sam Altman envisage également une introduction en bourse prochaine, ce qui rend ce contentieux particulièrement délicat.

Pour Apple, l’enjeu dépasse le simple litige commercial. La firme californienne mise sur l’intégration croissante de l’IA dans ses appareils et collabore d’ailleurs avec OpenAI pour intégrer ChatGPT dans Siri et d’autres services. Cette coopération publique rend la rupture judiciaire d’autant plus spectaculaire.

OpenAI rejette les accusations

De son côté, OpenAI a fermement nié les faits. Dans une déclaration relayée par Benzinga France, l’entreprise affirme n’avoir « aucun intérêt pour les secrets commerciaux d’autres entreprises » et reste « concentrée sur l’innovation ». La société maintient que ses équipes développent des technologies propriétaires sans s’appuyer sur des informations externes confidentielles.

Pourtant, les accusations d’Apple s’appuient sur des éléments précis. La plainte, déposée devant le tribunal du district nord de Californie, cite des documents internes, des échanges entre anciens employés et des accès informatiques enregistrés après leur départ d’Apple. Selon Developpez.com, la plainte vise non seulement OpenAI mais aussi sa filiale io Products, créée spécifiquement pour le développement matériel.

Contexte dans la Silicon Valley

Cette affaire s’inscrit dans une série croissante de contentieux sur la propriété intellectuelle dans la tech californienne. La Silicon Valley, qui concentre Apple, OpenAI, Google et Meta, voit se multiplier les litiges autour du recrutement d’ingénieurs clés et du transfert de savoir-faire. Les entreprises d’IA, en particulier, sont régulièrement accusées de contourner les clauses de non-concurrence et de confidentialité pour accélérer leurs développements.

Apple, dont le siège se trouve à San Francisco en Californie, emploie environ 4 500 employés et génère l’essentiel de ses revenus via l’iPhone et ses services associés. La protection de ses innovations matérielles constitue un pilier de sa stratégie. OpenAI, basé à San Francisco, compte environ 4 500 employés et mise désormais sur une diversification au-delà du logiciel.

Enjeux pour le marché du hardware IA

L’offensive judiciaire d’Apple pourrait freiner les ambitions matérielles d’OpenAI. La société de Sam Altman prépare le lancement de dispositifs intégrant ses modèles de langage, en s’appuyant précisément sur l’expertise de cadres comme Tang Tan. Si le tribunal venait à interdire l’exploitation des technologies litigieuses, OpenAI devrait revoir sa feuille de route produit et probablement retarder certains lancements.

Pour Apple, cette plainte envoie un signal clair à l’ensemble de l’industrie : la firme ne tolère aucune fuite de secrets industriels, même de la part de partenaires commerciaux. Le procès pourrait durer plusieurs mois, voire années, selon la complexité des éléments techniques à examiner.

Les premières audiences devraient se tenir à l’automne 2026. En attendant, la coopération entre Apple et OpenAI sur l’intégration de ChatGPT dans iOS reste officiellement maintenue, créant une situation paradoxale où deux entreprises en guerre judiciaire continuent de collaborer publiquement.