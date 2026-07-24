Face à la pénurie de métallurgistes qualifiés, le leader grenoblois de la cémentation basse pression automatise ses réglages thermiques par intelligence artificielle

Isère : ECM Technologies confie le pilotage de ses fours à l’IA

Un Synergy Center a été inauguré en janvier 2026 pour accélérer la recherche et la validation des procédés innovants

Les fours électriques sous vide du groupe réduisent les émissions de CO2 de 80 % par rapport aux fours à gaz classiques

L'entreprise intègre l'intelligence artificielle pour piloter ses fours industriels face à la pénurie de métallurgistes qualifiés

ECM Technologies, basée à Grenoble, emploie environ 600 collaborateurs et dirige le marché mondial de la cémentation basse pression

À Grenoble, ECM Technologies déploie l'intelligence artificielle pour piloter ses fours industriels de traitement thermique. Cette stratégie répond à la fois aux tensions de recrutement dans la métallurgie et aux objectifs de décarbonation du secteur.

Dans l’atelier grenoblois d’ECM Technologies, les fours de cémentation tournent désormais sous l’œil d’algorithmes. L’entreprise, leader mondial des équipements de traitement thermique basse pression, a intégré l’intelligence artificielle au pilotage de ses installations pour compenser le manque croissant de techniciens spécialisés en métallurgie.

Un virage technologique face à la pénurie de compétences

Le groupe, qui emploie environ 600 collaborateurs selon ses données officielles, fait face aux mêmes tensions que l’ensemble du secteur métallurgique : difficulté à recruter des techniciens formés aux procédés thermiques complexes. « L’automatisation par IA permet d’optimiser les réglages avec une précision supérieure tout en réduisant la dépendance à une main-d’œuvre de plus en plus rare », explique la direction.

Cette innovation, présentée lors du salon Global Industrie 2026 selon La French Fab, s’inscrit dans une transformation industrielle plus large. Les algorithmes prennent en charge les ajustements de température, de pression et de durée de cycle, des paramètres auparavant confiés à l’expertise humaine.

Le Synergy Center, accélérateur d’innovation

En janvier 2026, ECM Technologies a inauguré son Synergy Center, un espace dédié à la recherche et à la validation industrielle des procédés. C’est dans ce laboratoire que l’entreprise teste et affine ses solutions d’IA appliquées au traitement thermique.

Arthur Pelissier, directeur général d’ECM Technologies, porte cette stratégie d’innovation depuis plusieurs années. L’objectif : maintenir la compétitivité du groupe face à la concurrence internationale tout en répondant aux exigences environnementales croissantes.

Décarbonation : un atout technologique majeur

Au-delà de l’automatisation, les fours électriques sous vide développés par ECM Technologies constituent un levier de décarbonation industrielle. Selon les données de l’entreprise relayées par Dailymotion, cette technologie permet de réduire les émissions de CO2 d’environ 80 % par rapport aux fours à gaz traditionnels.

Dans un secteur métallurgique sous pression réglementaire, cet avantage environnemental devient un argument commercial décisif. Les clients industriels, contraints de réduire leur empreinte carbone, se tournent vers des équipements électriques pilotés avec précision.

Contexte dans l’Isère

L’Isère compte plusieurs acteurs majeurs de la métallurgie et du traitement des matériaux, héritage d’une tradition industrielle alpine historique. ECM Technologies, basée à Grenoble, s’impose comme le fleuron local du secteur avec son statut de leader mondial de la cémentation basse pression.

Le département concentre aussi des centres de recherche en automatisation et intelligence artificielle, notamment autour du pôle grenoblois. Cette proximité facilite les collaborations techniques et le recrutement d’ingénieurs spécialisés, même si les profils métallurgistes restent difficiles à trouver.

Une réponse industrielle à une crise sectorielle

Le recours à l’IA ne résout pas la question de la transmission des savoir-faire métallurgiques, mais il offre une solution immédiate aux tensions de production. Les fours continuent de fonctionner à pleine capacité malgré les postes vacants, et les techniciens présents peuvent se concentrer sur la supervision et la maintenance.

Cette stratégie pourrait inspirer d’autres industriels confrontés aux mêmes difficultés de recrutement dans les métiers techniques. Le modèle d’ECM Technologies montre qu’automatisation et décarbonation peuvent converger, créant un nouvel équilibre entre performance économique et contraintes environnementales.

Le groupe n’a pas précisé le calendrier de déploiement de l’IA sur l’ensemble de ses sites de production.