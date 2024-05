Un nouveau portrait de Kate Middleton a suscité une agitation considérable sur Internet car beaucoup ont qualifié une représentation inexacte de la royale, une semaine à peine après qu’une peinture de son beau-père, le roi Charles III, ait également suscité des réactions mitigées.

Le tableau a été révélé par le magazine de mode britannique Tatler comme image de couverture du numéro de juillet de la publication. L’artiste anglo-zambienne Hannah Uzor a été chargée du portrait et s’est inspirée d’une photo de la princesse de Galles portant une longue robe blanche lors du premier banquet d’État du roi Charles III après son accession au trône en novembre 2022. Les mains de Middleton sont doucement jointes devant elle, et elle porte une épingle ayant appartenu à feu la reine Elizabeth II ainsi que le diadème à nœud d’amoureux de la reine Mary, qui était souvent porté par la défunte mère du prince William, la princesse Diana.

UN déclaration fournie à CNN de Tatler a déclaré que le tableau servait à représenter « la force et la dignité » de Middleton. En mars, Middleton a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer, mettant ainsi fin aux rumeurs et aux spéculations de plusieurs mois concernant sa disparition des yeux du public à la suite d’une opération chirurgicale abdominale majeure prévue. la déclaration indiquait que le diagnostic de Middleton avait été pris en compte dans sa vision de l’image de couverture, en disant: « Tous mes portraits sont constitués de couches de personnalité, construites à partir de tout ce que je peux trouver à leur sujet. » Chez Tatler Publication Instagram À propos du travail d’Uzor, l’artiste aurait déclaré que Middleton « s’est vraiment montrée à la hauteur de son rôle. Elle est née pour cela. Elle se comporte avec tant de dignité, d’élégance et de grâce ».

Uzor a également noté qu’elle avait analysé une litanie de photographies de la princesse de Galles pour organiser le tableau. « Lorsque vous ne pouvez pas rencontrer le modèle en personne, vous devez regarder tout ce que vous pouvez trouver et reconstituer les moments humains subtils révélés dans différentes photographies », a-t-elle déclaré. « Est-ce qu’ils ont une façon particulière de se tenir debout ou de tenir leur tête ? ou les mains ? Est-ce qu’ils ont un geste récurrent ? »

Cependant, malgré l’approche ostensiblement bien intentionnée du portrait d’Uzor, beaucoup ont critiqué son portrait de la princesse. « Malheureusement, l’artiste n’a pas « capturé » la beauté de la princesse de Galles. Cela ne lui ressemble vraiment pas du tout », peut-on lire dans un commentaire sous la publication Instagram de Tatler.

« Qui prend les décisions sur ces commissions ? » » a demandé un autre commentateur. « Les portraits deviennent de plus en plus bizarres. C’est assez amateur, cela ne ressemble pas à SAR. Compte tenu de ce qu’elle traverse, je suppose que cela va lui faire rire. »

Dans un autre message partagé par le magazine mettant en lumière un récent tryptique royal du roi Charles III, de la reine Elizabeth II et maintenant de Kate Middleton, un utilisateur d’Instagram a fermement condamné l’œuvre, la qualifiant de « ridiculement épouvantable ».

« Quelle insulte envers Kate », a ajouté l’utilisateur. « Tatler, tu devrais avoir honte de mettre ça sur la couverture. Une enfant aurait fait un meilleur travail. Je suis tellement en colère que tu aies fait ça alors qu’elle est si malade. Honte à toi. »

Les réactions intenses et sans cesse croissantes autour de la représentation de Middleton par Uzor sont peut-être dues au récent dévoilement du portrait du roi Charles III par Jonathan Yeo. L’artiste britannique, qui a déjà peint des portraits officiels du Premier ministre Tony Blair et de Sir David Attenborough, a réalisé le premier portrait du roi depuis son couronnement au palais de Buckingham. L’image est frappante, en grande partie par sa coloration très prononcée : Charles porte un uniforme rouge des Welsh Guards, tandis qu’un papillon vacille juste au-dessus de son épaule, ce qui, selon Yeo, symbolise à quel point « le rôle du sujet dans notre vie publique s’est transformé. » L’ensemble de l’arrière-plan est baigné d’écarlate, ce qui a rapidement fait l’objet de comparaisons avec feu de l’enfer et « Servitude satanique » et « garniture pour tarte à la rhubarbe », entre autres. « Est-ce que cela fait référence à l’effusion de sang coloniale produite par l’impérialisme britannique ? » » un commentateur a demandé sous le nom de la famille royale Publication Instagram mettant en valeur le portrait.

« Je ne sais pas quel est le pire portrait ; au moins, le doigt de Charles ressemble au sien », a écrit l’un d’eux. utilisateur sur X/Twitter. « Qu’essayent-ils d’accomplir avec Kate Middleton ? Est-ce à cela qu’elle ressemblera à son retour ou si elle revient un jour ? »

« Je fais de mon mieux pour capturer les expériences de vie et l’humanité gravées sur le visage de chaque modèle, et j’espère que c’est ce que j’ai réalisé dans ce portrait », aurait déclaré Yeo dans la publication Instagram de la monarchie britannique. « Essayer de capturer cela pour Sa Majesté le Roi, qui occupe un rôle si unique, a été à la fois un formidable défi professionnel, un défi que j’ai vraiment apprécié et pour lequel je suis extrêmement reconnaissant. »