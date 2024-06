Jennie de Blackpink fait ses débuts sur le podium du défilé italien de Jacquemus

Jennie Kim

Dia Dipasupil/Getty Images

Jennie Kim de Blackpink a fait ses débuts sur le podium en Italie cette semaine, surprenant le public du défilé de Jacquemus à Capri, en Italie.

Kim, l’une des quatre membres du groupe de filles superstar K-Pop, a clôturé lundi le spectacle du 15e anniversaire de Jacquemus « La Casa » dans une robe midi noire à dos ouvert avec des talons à imprimé zèbre et une pochette bleue.

Bien que son arrivée sur la piste ait été une surprise, sa présence a été taquiné sur Instagram quelques heures plus tôt, lorsque la marque a publié un carrousel d’images mettant en vedette Kim dans une robe rouge bustier et de fines lunettes noires.

L’amitié de Kim avec le designer Simon Porte Jacquemus est également bien établie : le chanteur a assisté à plusieurs de ses défilés ces dernières années, le plus récemment pour la campagne de vacances de la marque en décembre dernier.

La chanteuse a également célébré un autre moment de mode au Met Gala le mois dernier, où elle est arrivée dans une mini-robe bleue Alaïa personnalisée. Cette année, c’était le deuxième Met Gala de la chanteuse, après ses débuts en 2023.

Kim travaille également comme ambassadrice de Calvin Klein et Chanel. Au-delà de ses fonctions dans la mode et chez Blackpink, elle a fait ses débuts d’actrice l’année dernière L’idole, qui mettait également en vedette Lily-Rose Depp et Abel « The Weeknd » Tesfaye.

« C’est bouleversant, mais je suis reconnaissante et reconnaissante », a-t-elle déclaré à propos de ses débuts l’année dernière. « Toutes ces choses en même temps. »