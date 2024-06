La jeune femme de 25 ans a également réfuté les affirmations de Miranda selon lesquelles la famille ne soutenait pas ses opinions religieuses, qui se concentraient davantage sur Dieu peu de temps après que l’influenceur ait rejoint 7M en 2020.

« Je suis allée à deux de leurs dîners privés et à deux des services auxquels il faut être invité, et j’ai repéré tous ces signaux d’alarme », a déclaré Mélanie. « Donc, quand elle dit que nous ne la soutenions pas, c’est parce que je voyais ce qu’elle ne voyait pas. »

Melanie, qui est également une utilisatrice de TikTok, a affirmé que l’organisation « voulait nous déchirer » après avoir cessé de se présenter à leurs événements.

« Et bien sûr », a-t-elle noté, « regardez où nous en sommes. »

Dans une déclaration du 4 juin à E! News, 7M Films a qualifié les docu-séries de « œuvre de fiction diffamatoire, née d’une tentative d’extorsion ratée et inventée dans le seul but de gagner gloire et fortune ».

« Nous continuerons à utiliser tous les recours juridiques disponibles pour arrêter la propagation de mensonges salaces », poursuit le communiqué, « et nous espérons être pleinement justifiés devant les tribunaux ».

E! News a contacté l’église Shekinah pour commenter les docu-séries, mais n’a pas reçu de réponse. Netflix a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par E!.

