Le musée de l’Académie révise son exposition sur l’histoire juive suite à des réactions négatives

Le Musée de l’Académie du cinéma

Kevin Winter/Getty Images

Suite aux réactions négatives d’un groupe d’activistes juifs, l’Academy of Museum Motion Pictures de Los Angeles a annoncé lundi qu’elle réviserait sa nouvelle exposition sur les racines juives d’Hollywood.

Le musée a noté dans une déclaration au Le journaliste hollywoodien Lundi, il a déclaré qu’il avait « entendu les inquiétudes des membres de la communauté juive » et qu’il était « déterminé à apporter des modifications à l’exposition pour y répondre ».

« Nous mettrons en œuvre immédiatement la première série de changements – ils nous permettront de raconter ces histoires importantes sans utiliser de formulations susceptibles de renforcer involontairement les stéréotypes », a déclaré le musée, notant également qu’il « rassemblait un groupe consultatif d’experts des principaux musées axés sur sur la communauté juive, les droits civiques et l’histoire d’autres groupes marginalisés pour nous conseiller sur des questions complexes concernant le contexte et tout ajout nécessaire au récit de l’exposition.

Quelques jours plus tôt, l’institution avait également indiqué qu’elle écoutait les préoccupations des militants.

L’exposition, intitulée Hollywoodland : les fondateurs juifs et la création d’une capitale cinématographiquea ouvert ses portes officiellement le 19 mai et a rapidement été critiqué par de nombreux militants juifs pour sa représentation parfois négative des fondateurs juifs du studio, que certains ont qualifié d’antisémite.

Une lettre ouverte d’un groupe appelé United Jewish Writers obtenue par THR a écrit lundi que « même si nous reconnaissons l’importance de confronter le passé problématique d’Hollywood, le double standard méprisable de l’exposition des Fondateurs juifs, accusant uniquement les Juifs de ce passé problématique, est inacceptable et, qu’il soit intentionnel ou non, antisémite. Nous appelons l’Academy Museum à refaire entièrement cette exposition afin qu’elle célèbre les fondateurs juifs d’Hollywood avec le même respect et le même enthousiasme accordés à ceux célébrés dans le reste du musée.

Plus précisément, les auteurs de la lettre se sont opposés à la présence des mots « tyran », « oppressif », « coureur de jupons » et « prédateur » dans le texte mural de l’exposition. Ils ont également écrit que Hollywoodland était « la seule section du musée qui vilipende ceux qu’elle prétend célébrer ».

Mais d’autres ont noté que ces descripteurs étaient exacts lorsqu’ils étaient appliqués aux dirigeants spécifiques mis en évidence dans l’exposition. «Cela allait toujours être le problème qui mettait Louis B. Mayer et Harry Cohn et co. au musée – leurs héritages sont extrêmement mélangés », Le new yorker rédacteur Michael Schulman écrit le X. « Les inclure, c’est bien ; les blanchir à la chaux ne l’est pas.

L’exposition était fortement basée sur le livre de Neal Gabler de 1989. Un empire à eux : comment les Juifs ont inventé Hollywoodlargement considéré comme un récit historique définitif de la fondation de l’industrie.

Le musée a annoncé les changements avant la diffusion de la lettre, mais des rapports ultérieurs ont indiqué qu’elle avait été signée par plus de 300 personnes.

Hollywoodland : les fondateurs juifs et la création d’une capitale cinématographique a été initialement annoncé en réponse aux critiques suite à l’ouverture du musée en 2022 concernant le manque de reconnaissance par l’institution du passé juif d’Hollywood.

« Si vous envisagez d’avoir à Los Angeles un musée lié à l’Académie qui célèbre sans doute la forme d’art la plus importante du 20e siècle, comment est-il possible de ne pas reconnaître les hommes juifs qui ont tout déclenché ? » a déclaré le producteur John Goldwyn à l’époque, petit-fils de Sam Goldwyn, dont les efforts exécutifs ont conduit il y a un siècle à la formation de Paramount et de MGM. « C’est un oubli flagrant. »

La nouvelle exposition vise à souligner le rôle joué par Goldwyn, Louis B. Mayer et d’autres immigrants juifs dans la fondation de l’industrie cinématographique américaine.

La commissaire de l’exposition, Dara Jaffe, a déclaré THR en mai, que « cette histoire était celle que nous avions toujours prévu de raconter », mais a reconnu que « nous étions certainement très conscients » des critiques concernant le retard de l’exposition.