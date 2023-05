La dernière campagne aérienne est la norme pour certains Ukrainiens à Kiev

Kyiv, Ukraine –

Les attaques surviennent la nuit, alors que la plupart des habitants de Kiev dorment profondément. Les sirènes hurlent dans la capitale ukrainienne, réveillant les habitants aux yeux troubles qui, après 15 mois de guerre, ont personnalisé des routines individuelles pour faire face à la dernière campagne aérienne de la Russie.

Dans la récente escalade des attaques russes, Olha Bukhno, 65 ans, femme de ménage, récite une prière tous les soirs. « S’il vous plaît, » demande-t-elle, fermant les yeux et s’adressant au ciel, « Que ce soit calme. »

À son chevet se trouve un sac rempli d’essentiels : documents, aliments secs et eau. Au son de l’alarme, elle se précipite au sous-sol de son immeuble et se met à l’abri. Il y a près de deux semaines, les débris d’un missile abattu ont atterri sur le toit d’un immeuble voisin du sien dans le quartier de Darnytsia à Kiev, provoquant un incendie important.

« Chaque nuit, nous avons peur », dit-elle en pleurant.

Lorsque l’alarme retentit, certains habitants de la ville sont rongés par la peur, imaginant les pires scénarios qui pourraient se dérouler ; déplacement, être pris au piège sous les décombres, être tué. D’autres embrassent l’apathie, allongés éveillés dans leur lit, alors que les sons des explosions ricochent dans le ciel.

Mais au cours du mois dernier, lorsque les attaques aériennes russes se sont transformées en raids quasi nocturnes, la plupart des gens se plaignent d’insomnie. Dans l’agitation défiant la guerre des cafés, restaurants et salons de Kiev, les affaires continuent malgré la guerre en cours, mais tout le monde a une histoire sur sa fatigue.

« Qu’y a-t-il à dire? Tout le monde est épuisé », a déclaré Oleksandr Chubienko, pharmacien à Darnytsia, décrivant le récent tempérament de ses clients.

La Russie a lancé une nouvelle vague d’attaques contre Kiev aux premières heures de lundi en utilisant une combinaison de drones et de missiles de croisière. Plus de 40 cibles aériennes ont été abattues lors de la 15e attaque nocturne contre la capitale en mai, a déclaré le chef de l’administration militaire de Kiev, Serhii Popko, dans une mise à jour de Telegram. La chute de débris a traversé le toit d’un immeuble résidentiel dans le district de Podlisk, mais il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes

« Une nuit de plus difficile pour la capitale », a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Souvent, les explosions sont le son des systèmes de défense aérienne ukrainiens ciblant avec succès le cocktail mortel de missiles et de drones que la Russie a envoyé en Ukraine. Le 16 mai, la Russie a lancé un bombardement d’une intensité exceptionnelle, envoyant 18 missiles vers l’Ukraine, dont 14 ont ciblé Kiev selon le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne. L’Ukraine a déclaré avoir abattu six missiles hypersoniques Kinzhal cette nuit-là, une capacité qu’elle n’avait pas l’année dernière.

Samedi soir, des responsables locaux à Kiev ont déclaré que la capitale ukrainienne avait été victime de la plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre avec la Russie. Au moins une personne a été tuée. Il s’est produit à la veille du jour de Kiev, qui marque l’anniversaire de la fondation de la ville.

La série de frappes de plus en plus régulières fait partie d’une nouvelle campagne aérienne russe ciblant les capacités de contre-offensive ukrainiennes, ont déclaré des experts et des responsables ukrainiens. La hausse a été remarquée après le 19 avril, juste après que l’Ukraine a annoncé qu’elle avait reçu des missiles Patriot de fabrication américaine, un nouveau bouclier longtemps recherché contre les frappes aériennes russes. Les observateurs ont déclaré que l’intensité renouvelée des attaques russes semble viser à submerger et à cibler ces nouveaux systèmes.

L’attaque du 16 mai a causé des dommages « légers » à un système de défense aérienne Patriot près de Kiev, ont déclaré des responsables américains, ajoutant qu’il était toujours opérationnel.

La dernière série d’attaques survient également après une précédente escalade hivernale des raids aériens cette année ciblant des infrastructures critiques, notamment des centrales électriques et des installations logistiques militaires. Les forces ukrainiennes sont devenues plus efficaces pour abattre les missiles russes par rapport au début de l’année, beaucoup attribuant le crédit aux systèmes américains.

Mais les systèmes de défense ne peuvent pas protéger les civils de tout mal. Les débris des missiles russes détruits ont plu sur les civils, provoquant des incendies et des blessés.

Pour beaucoup dans la ville, le son de l’alarme de raid aérien est accompagné de la sonnerie constante de Telegram, l’application préférée en Ukraine pour partager des mises à jour sur les frappes aériennes. A chaque mise à jour — « Un autre venant de l’Est », « D’autres lancés depuis la mer ! Mettez-vous à l’abri ! — les gens répondent avec un emoji exprimant des jurons.

Mais les calculs que font les civils sur ce qu’il faut faire ensuite sont souvent très différents dans tous les domaines de la vie, certains restant à la maison, résignés à leur sort et d’autres se précipitant vers des espaces plus sûrs.

À Darnitsya, les restes de débris de l’incendie ont été entassés dans une grande poubelle. Des morceaux de bois calcinés et de l’isolant reposent sous le soleil printanier, tandis que les parents se promènent avec leurs enfants et que les voisins échangent les derniers potins.

Pavlo Chervinskyi, 45 ans, raconte à sa fille de 4 ans que tout n’est qu’un jeu lorsque les fenêtres de leur appartement tremblent avec le boom lointain des explosions nocturnes. Chaque fois qu’il y a un raid aérien, il la porte dans le couloir et attend le feu vert.

À chaque coup, il lui dit « Poutine fait à nouveau du racket », faisant référence au président russe Vladimir Poutine. C’est mieux que d’essayer de lui expliquer ce qui se passe vraiment, dit-il en la regardant faire des châteaux de sable dans la cour de récréation du quartier familial. Ce n’est pas exactement un mensonge, a-t-il expliqué. « Nous sommes soumis à un jeu de roulette russe tous les soirs. »

Mais quand même, mieux vaut éviter de dire toute la vérité à son enfant. « C’est mieux que ce soit une blague entre nous », a-t-il dit. « Maintenant, elle y est habituée et elle n’a plus peur. »

Elle a dormi pendant les attaques du week-end, a déclaré l’homme d’affaires. « Au moins quelqu’un se repose », ajouta-t-il avec un sourire las.

Mariana Yavolina, une physiothérapeute, a eu la malchance de déménager dans le complexe résidentiel de Darnitsya le jour de l’attaque. Elle est retournée dans son nouvel appartement après minuit cette nuit-là. L’alarme anti-aérienne retentissait, mais Yavolina en avait assez.

Elle s’allongea sur son canapé et regarda le plafond ; son premier moment de repos de la longue journée. Au loin, des explosions retentissent.

Un, puis un autre. Elle a regardé son application Telegram pour les mises à jour.

« J’essaie de ne pas le prendre trop au sérieux », a déclaré Yavolina. « C’est tellement ennuyeux, et si vous voulez vivre vous-même, vous ne pouvez pas être consommé par ça tout le temps. »

Petit à petit cette nuit-là, elle s’est convaincue qu’il était normal de dormir.

L’explosion suivante a secoué tout l’appartement, la réveillant en sursaut. Dehors, des panaches de fumée assombrissaient la vue alors que les flammes faisaient rage depuis le toit du bâtiment à côté d’elle. La puanteur du brûlé était accablante.

Bientôt, les pompiers et la police sont arrivés sur les lieux, interdisant à quiconque de filmer l’épave. Mais Yavolina a quand même filmé et envoyé les images à un ami servant dans l’armée.

« Juste des fleurs », a-t-il répondu – un idiome local signifiant que cela aurait pu être bien pire.