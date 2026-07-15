Le Parlement européen repousse la conformité des IA à haut risque au 2 décembre 2027. Les règles de transparence, elles, s'appliquent dès le 2 août.

Les obligations de transparence de l'article 50 s'appliquent dès le 2 août 2026 pour toutes les entreprises.

Le Parlement européen a voté le 16 juin 2026 le report de la conformité des IA à haut risque au 2 décembre 2027.

À trois semaines de l'échéance initiale du 2 août 2026, les entreprises d'Île-de-France obtiennent un répit majeur. Le « Digital Omnibus on AI », voté en juin par le Parlement européen, décale la mise en conformité des systèmes à haut risque de 16 mois. Les obligations de transparence restent maintenues.

Ce qui change au 2 août

Le 16 juin 2026, le Parlement européen a amendé l’AI Act via le « Digital Omnibus on AI », par 423 voix contre 57, selon le Parlement européen. Le Conseil de l’Union européenne a définitivement validé ces mesures le 29 juin 2026.

Résultat : la mise en conformité des systèmes d’IA dits à haut risque - ceux utilisés dans les RH, le crédit, la santé ou la justice - est décalée du 2 août 2026 au 2 décembre 2027, selon DLA Piper. Pour les IA intégrées à des produits déjà réglementés comme les jouets ou les machines industrielles, le délai s’étend jusqu’au 2 août 2028, précise la Banque des Territoires.

En revanche, les obligations de transparence de l’article 50 entrent bien en vigueur ce 2 août 2026. Concrètement, toute entreprise déployant un système d’IA - chatbot, outil de recommandation, générateur de contenus - doit désormais informer ses utilisateurs de son usage, selon Freshfields. Cette obligation concerne aussi bien les géants du numérique que les PME franciliennes.

Nudification : interdiction dès décembre

Le texte introduit également une nouvelle interdiction concernant les outils d’IA générant des contenus sexuels explicites non consentis, dits de « nudification ». Cette interdiction s’appliquera dès le 2 décembre 2026, selon la Banque des Territoires.

Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, a salué cette mesure contre les deepfakes sexuels, rapporte le ministère de l’Économie et des Finances. La France avait porté cette demande au niveau européen après plusieurs affaires médiatisées.

PME franciliennes : le calendrier serré demeure

Malgré le report pour les IA à haut risque, l’échéance du 2 août reste contraignante pour les entreprises franciliennes. Les structures doivent identifier quels outils d’IA elles utilisent et lesquels entrent dans le champ de la transparence. Un exercice de cartographie que beaucoup n’ont pas encore entamé.

Les allègements de conformité et de sanctions prévus par l’AI Act sont désormais étendus aux structures comptant jusqu’à 750 salariés, selon la Banque des Territoires. Une disposition qui couvre la majorité des entreprises régionales, mais ne les dispense pas de l’obligation de déclaration.

La CCI Paris Île-de-France a multiplié les actions d’accompagnement ces dernières semaines : guides pratiques, ateliers de cartographie, webinaires explicatifs. L’objectif : aider les PME à anticiper les contrôles conjoints de la CNIL, de la DGCCRF et de l’ARCOM, qui supervisent l’application française de l’AI Act, selon Meteor Conseil.

Contexte en Île-de-France

L’Île-de-France concentre près de 40 % des entreprises françaises du numérique et de l’IA. Le territoire abrite aussi bien des start-ups spécialisées dans l’apprentissage automatique que des groupes industriels intégrant des outils d’IA dans leurs chaînes de production ou leurs services clients.

Cette concentration fait de la région un laboratoire d’application de l’AI Act. Les acteurs économiques franciliens scrutent les interprétations de la CNIL et des autorités sectorielles, qui devront trancher cas par cas sur la qualification « haut risque » de certains systèmes. Les premiers contrôles sont attendus dès cet automne.

Prochaine étape

Le 2 décembre 2026, l’interdiction des outils de nudification entrera en vigueur. Le 2 décembre 2027 marquera l’entrée en application pleine et entière de l’AI Act pour les systèmes à haut risque. D’ici là, les entreprises devront avoir finalisé leurs audits de conformité et leurs registres de traitement.