Héléna Bailly en concert ce mardi au World Festival d’Ambert

La chanteuse belge, révélée par la Star Academy, se produit ce 16 juillet sur la prairie du Val Dore après l'annulation de la première soirée du festival.

L'artiste, révélée par la Star Academy 2023, défend son premier album « Hélé » en tournée

La chanteuse enchaîne avec deux concerts les 17 et 21 juillet à Solliès-Pont et Carcassonne

La première journée du festival a été annulée, l'artiste est allée à la rencontre de ses fans déçus

Héléna Bailly se produit ce 16 juillet au World Festival d'Ambert sur la prairie du Val Dore

Héléna Bailly, artiste belge issue de la Star Academy 2023, est attendue ce mardi 16 juillet au World Festival d'Ambert. Ce concert intervient après l'annulation de la première journée du festival, au grand regret des festivaliers et de l'artiste elle-même.

Héléna Bailly se produira ce mardi 16 juillet au World Festival d’Ambert, sur la prairie du Val Dore dans le Puy-de-Dôme. Selon Ticketmaster, ce concert s’inscrit dans la tournée estivale 2026 de la chanteuse belge, qui défend sur scène son premier album studio intitulé « Hélé ».

Annulation de la première soirée

Le festival, programmé du 16 au 18 juillet selon JDS, a connu un début difficile. La première journée (le 16 juillet) a été annulée, suscitant la déception des festivaliers venus pour assister aux concerts prévus.

L’artiste s’est rendue à la rencontre de ses fans malgré l’annulation, comme l’a rapporté le quotidien La Montagne.

Une tournée estivale chargée

Après son passage à Ambert, Héléna Bailly enchaînera dès le lendemain avec le Festival du Château à Solliès-Pont le 17 juillet, puis le Festival de Carcassonne le 21 juillet, selon les informations de Ticketmaster.

Révélée lors de la onzième saison de la Star Academy en 2023, selon JDS, la chanteuse poursuit son ancrage dans le paysage musical francophone avec cette série de concerts estivaux.

Contexte dans le Puy-de-Dôme

Le World Festival d’Ambert s’inscrit dans la programmation culturelle estivale du département. Ambert, commune de près de 7 000 habitants située dans le Livradois-Forez, accueille régulièrement des événements musicaux qui attirent un public régional et national.

Le concert initialement prévu ce mardi a été annulé, privant l’artiste de son rendez-vous avec le public auvergnat.