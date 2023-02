Wheel licencie plus d’un quart de son personnel

Entreprise de recrutement et de services en télésanté Roue a confirmé avoir supprimé 28% de ses effectifs, licenciant 56 employés.

Les licenciements marquent la deuxième série de récentes suppressions d’emplois au démarrage, qui licencié 17 % de son personnel au cours de l’été. Selon un courriel obtenu par Initiéla PDG Michelle Davey a déclaré que les licenciements d’août étaient “la bonne décision à prendre pour notre succès à long terme”.

LA GRANDE TENDANCE

Roue a lancé ses services en 2020 parallèlement à une augmentation de série A de 13,9 millions de dollars, environ deux ans après la création de la société. Au début de l’année dernière, la société a annoncé qu’elle avait apporté 150 millions de dollars en financement de série C, portant son augmentation totale à 216 millions de dollars.

En novembre, Wheel a annoncé qu’il était acheter la technologie de soins virtuels backend de GoodRx pour 19,5 millions de dollars en espèces. À l’époque, environ 20 travailleurs de GoodRx ont reçu des offres pour rejoindre l’entreprise.

Licenciements en santé numérique — et en entreprises technologiques plus généralement – sont devenus plus courants, un certain nombre d’acteurs des technologies de la santé licenciant des travailleurs. Les entreprises qui ont levé d’énormes tours de table en 2021 comme Noom, Innovaccer et Komodo Health ont récemment réduit leur personnel.

L’investissement a diminué l’année dernière par rapport à un environnement de financement de la santé numérique en plein essor en 2021, bien que les accords à un stade précoce soient largement restés stables, selon Investissements et sorties de la Silicon Valley Bank dans le secteur de la santé rapport.

“Vous voyez beaucoup de ces investisseurs en début de carrière se cacher dans les semences, la série A, car cela leur permet de ne pas avoir à se soucier de ces valorisations de 2021 que nous avons vues sur le marché et auxquelles nous devons faire face à un moment donné”, Jonathan Norris, directeur général du développement des affaires dans la pratique des soins de santé de SVB, a déclaré MobiHealthActualités le mois dernier.

“Mais cela leur permet de faire des évaluations raisonnables à un stade précoce. Cela leur permet également de financer 12 à 24 mois et d’envisager potentiellement que le prochain tour soit un peu en hausse en dehors d’un marché baissier.”