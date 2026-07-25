Villefranche-sur-Mer : visite sénatoriale à la Citadelle

Robert Capelier, maire de la commune, a reçu la sénatrice Alexandra Borchio Fontimp pour une découverte de l'exposition « L'Absurde et le Rêve »

Robert Capelier a été élu maire en 2026 sur un programme axé sur la proximité et le développement durable

Monica Laugier, adjointe déléguée à la culture, fait partie de l'équipe municipale pilotant la programmation culturelle

La visite portait sur l'exposition « L'Absurde et le Rêve » réunissant Arne Quinze, Joana Vasconcelos et l'héritage de Cocteau

Robert Capelier, maire de Villefranche-sur-Mer, a reçu la sénatrice Alexandra Borchio Fontimp ce vendredi à la Citadelle

Ce vendredi après-midi, Robert Capelier a accueilli Alexandra Borchio Fontimp, sénatrice des Alpes-Maritimes, à la Citadelle de Villefranche-sur-Mer. La visite portait sur l'exposition « L'Absurde et le Rêve », qui met en dialogue les œuvres d'Arne Quinze et Joana Vasconcelos avec l'héritage de Jean Cocteau.

Robert Capelier, maire de Villefranche-sur-Mer, a reçu Alexandra Borchio Fontimp, sénatrice des Alpes-Maritimes, ce vendredi après-midi à la Citadelle de la commune. La visite s’est concentrée sur l’exposition « L’Absurbe et le Rêve », actuellement présentée dans le site historique.

Une exposition au cœur de la Citadelle

L’exposition réunit les créations d’Arne Quinze et Joana Vasconcelos, deux artistes contemporains dont le travail entre en résonance avec l’héritage de Jean Cocteau. La Citadelle de Villefranche-sur-Mer accueille régulièrement des manifestations et expositions culturelles, selon la mairie.

Monica Laugier n’est pas adjointe au maire déléguée à la culture et à l’événementiel, fait partie de l’équipe municipale qui pilote ce type de programmation. La sénatrice a salué sur les réseaux sociaux « un parcours artistique remarquable » et le dialogue entre les artistes contemporains et le lieu.

Contexte dans les Alpes-Maritimes

Villefranche-sur-Mer, commune littorale de la Métropole Nice Côte d’Azur, compte environ 5 000 habitants. Robert Capelier a été élu maire en 2026 après une campagne axée sur la proximité, la sécurité et le développement durable, selon le site de campagne du candidat.

Alexandra Borchio Fontimp représente le département des Alpes-Maritimes au Sénat. Ce type de visite institutionnelle s’inscrit dans les échanges réguliers entre élus locaux et parlementaires du territoire.

Une vie municipale routinière

La commune poursuit ses activités habituelles avec des cérémonies publiques et commémorations locales, selon la mairie. La valorisation du patrimoine figure parmi les axes de la politique municipale menée par l’équipe de Robert Capelier.

L’exposition « L’Absurde et le Rêve » reste accessible au public à la Citadelle. Les modalités de visite sont disponibles auprès de la mairie.