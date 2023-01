Une « rare » Ferrari de 1 million de dollars volée sous la menace d’un couteau à Toronto : la police

Une nouvelle vidéo de surveillance montre les moments qui ont précédé un détournement de voiture armé présumé à North York l’automne dernier qui, selon la police, a vu les suspects s’enfuir avec une rare Ferrari d’un million de dollars.

Peu après minuit le 30 septembre, la police de Toronto a été appelée dans le secteur d’Eglinton Avenue West et d’Avenue Road pour des informations faisant état d’un détournement de voiture.

À ce moment-là, l’insp. Rich Harris, de la Hold Up Squad du service, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi après-midi que deux suspects avaient suivi la victime qui conduisait une Ferrari F12 2017.

Dans la vidéo, on peut voir la supercar orange vif rouler dans une rue résidentielle non identifiée devant la BMW de couleur foncée des suspects.

Bien que le détournement de voiture lui-même ne soit pas vu sur vidéo, la police a déclaré qu’après que le conducteur de la Ferrari ait garé son véhicule et se soit dirigé vers sa résidence, les suspects ont fait de même et se sont approchés de la victime avec un couteau.

Les suspects ont demandé les clés de la victime, a indiqué la police, et se sont enfuis avec le véhicule.

La victime n’a subi aucune blessure à la suite de l’incident, a indiqué la police.

Une vidéo après le détournement de voiture présumé montre les suspects ramenant la Ferrari dans ce qui semble être un garage souterrain et garant le véhicule.

Harris a décrit la voiture de la victime comme «rare» et a déclaré qu’elle était évaluée à environ 1 million de dollars.

Une Ferrari prétendument volée d’une valeur de 1 million de dollars est visible sur cette image de surveillance. (Service de police de Toronto)

Un peu plus d’un mois plus tard, la police a déclaré avoir répondu à un autre détournement de voiture impliquant une Ferrari – celle-ci d’une valeur de 300 000 $.

C’était le 6 novembre, juste après 1 heure du matin, que des agents ont été appelés pour signaler un détournement de voiture près de St. Clair Avenue West et Avenue Road.

Harris a déclaré que la victime conduisait sa Ferrari 488 Spider 2018 dans la région avant de se garer.

Alors qu’ils sortaient du véhicule, selon la police, un suspect armé d’un couteau s’est approché et a fouillé “agressivement” les poches de la victime jusqu’à ce qu’une clé de la voiture soit trouvée.

Le suspect a ensuite démarré à bord de la Ferrari à grande vitesse et un complice l’a suivi dans un autre véhicule, a indiqué la police.

Dans cette affaire, la police a déclaré que la victime avait subi des blessures mineures.

À la suite d’une enquête conjointe menée par la Hold Up Squad – Car Jacking Task Force de la police de Toronto et l’Unité du crime organisé de la police, quatre suspects ont été identifiés comme étant responsables des deux détournements de voiture.

Harris a ajouté que les deux Ferrari avaient été récupérées à la suite de l’enquête.

Le 22 novembre, la police a localisé et arrêté Samuel Wyncenty, 22 ans, Beaudon Petrohelos, 22 ans, et Elliot Raines, 24 ans, tous de Toronto, en lien avec les deux vols présumés.

Ils font chacun face à un certain nombre d’accusations, notamment de vol avec une arme, de complot en vue de commettre un acte criminel et de déguisement intentionnel, et devraient tous comparaître devant un tribunal de Toronto le mois prochain.

Cependant, un suspect reste en suspens et est recherché pour complot en vue de commettre un acte criminel en rapport avec les détournements de voiture présumés. Le suspect est également recherché pour tentative de meurtre dans un incident distinct d’octobre, au cours duquel il se serait enfui et aurait heurté un policier avec un véhicule.

Cela s’est produit à Scarborough, dans le secteur des routes Ellesmere et Kennedy, le 4 octobre à 18 h 14. La police a déclaré aux journalistes à l’époque qu’un groupe d’agents d’infiltration procédait à une arrestation sur une place voisine.

La police de Toronto enquête après qu’un agent a été heurté par un véhicule dans un stationnement de Scarborough le 4 octobre 2022. (Michael Nguyen)

À peu près au même moment, d’autres agents en civil qui n’étaient pas impliqués dans l’arrestation se trouvaient à proximité lorsqu’un véhicule leur a foncé dessus, a indiqué la police. Un agent a été percuté et a été grièvement blessé. Les ambulanciers paramédicaux ont confirmé au moment où ils ont été transportés dans un centre de traumatologie pour y être soignés.

Ryan Tyson, 23 ans, de Toronto, a été identifié comme le suspect dans cet incident et devrait être considéré comme armé et dangereux, a déclaré Harris.

Il est décrit par la police comme étant blanc, mesurant six pieds un pouce et pesant 180 livres, avec les cheveux courts et peut-être mal rasé.

S’il est localisé, la police conseille aux membres du public de ne pas s’approcher, mais plutôt d’appeler le 911.

Ryan Tyson est recherché dans le cadre de deux détournements de voiture distincts à Toronto ainsi que d’avoir prétendument frappé un policier en civil avec un véhicule. (Service de police de Toronto)

La police de Toronto demande à toute personne ayant des informations de les contacter ou d’Échec au crime de manière anonyme au 416-222-TIPS (8477) ou www.222tips.com.

À la lumière de ces événements, Harris a souligné que si vous êtes la cible d’un détournement de voiture, ne résistez pas.

“Votre sécurité dépasse de loin la valeur du véhicule”, a-t-il déclaré. “Il en va de même pour tout vol. Nous suggérons aux victimes de se plier aux exigences. Commettre ce qu’ils ont vu à la mémoire peut appeler la police à la première occasion.