Un tremblement de terre près de la Turquie et de la Syrie affecte de nombreuses personnes à Calgary

Les habitants de Calgary au pays et à l’étranger sont sous le choc à la suite d’un tremblement de terre massif qui a frappé une région déchirée par la guerre près de la frontière entre la Turquie et la Syrie.

Aux petites heures du matin lundi, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé une région proche de la frontière entre les deux nations, tuant plus de 2 500 personnes et en blessant des milliers. Les responsables craignent que le nombre de morts ne grimpe beaucoup plus, étant donné que des milliers de bâtiments ont été détruits et que de nombreux habitants sont probablement piégés sous les décombres.

Abdulfatah Sabouni, un propriétaire d’entreprise de Calgary qui a déménagé au Canada d’Alep, en Syrie, il y a plusieurs années, se trouve actuellement dans la ville turque de Gaziantep, à 120 kilomètres d’Alep.

“A 4 heures du matin, j’étais dans un hôtel et j’ai senti le bâtiment bouger, c’était vraiment fort”, a-t-il déclaré. “C’était environ trois minutes.

“Après cela, je suis sorti et environ 20 minutes plus tard, les chocs ont commencé.”

Il a déclaré à CTV News que la dévastation dans la région est difficile à mettre en mots.

“De nombreux bâtiments sont détruits et il y a aussi beaucoup de monde sous les bâtiments”, a-t-il déclaré.

Sabouni dit qu’il y a beaucoup d’anxiété en ce moment parmi les survivants.

“Les gens ne dorment pas parce que personne ne sait ce qui se passe”, a-t-il déclaré.

“Je suis inquiet et les gens sont inquiets – ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour le moment.”

Il dit qu’il y a eu des tremblements de terre en Turquie auparavant, mais cette fois, c’est “différent”.

“Cela ne se passe pas comme ça”, a déclaré Sabouni, ajoutant que le temps froid est également un problème pour les gens.

LA FAMILLE DE CALGARY A PERDU 20 PROCHES DANS UN TREMBLEMENT DE TERRE

Alors que les images de la dévastation sont difficiles à comprendre pour ceux qui sont sur le terrain, d’autres qui regardent de l’étranger disent qu’ils ont le cœur brisé.

Adel Ghanam a déclaré à CTV News qu’il n’avait pas dormi depuis qu’il avait appris la nouvelle du tremblement de terre et qu’il était impatient d’avoir des nouvelles de ses proches encore en vie.

“J’ai déjà eu des nouvelles de (mon frère) et ils sont en sécurité”, a-t-il déclaré. “Ma mère et mon frère, ils vont toujours bien, mais j’ai perdu environ peut-être plus de 20 cousins ​​ou plus et un neveu de ma famille.”

Il dit que ses proches vivent avec la guerre qui fait rage à proximité depuis des années, mais une situation comme un tremblement de terre est différente.

“Nous avons essayé d’être en sécurité, mais c’est arrivé à quatre heures du matin – tout le monde dort. C’est donc le moment le plus difficile. Je veux dire, vous ne pouvez rien faire.”

La famille d’Adel à Calgary trouve également la situation très difficile, d’autant plus qu’ils sont si loin.

“(Cela) me rappelle qu’il n’y a rien que je puisse faire d’ici”, a déclaré Riham, la fille d’Adel.

“Tu te sens juste impuissant.”

Riham dit que son père prend la situation particulièrement difficile, étant donné qu’il n’a pas pu entrer en contact avec d’autres membres de la famille, y compris sa mère.

Elle dit que sa grand-mère va bien, mais c’est quand même “vraiment, vraiment déchirant”.

“Tu ne peux rien y faire. Tu te sens juste désolé qu’ils traversent ça.”

Riham dit que les conditions de vie dans la région touchée sont difficiles depuis de nombreuses années et qu’il n’y a pas beaucoup de ressources pour aider les victimes.

“Il n’y a personne pour aider”, a-t-elle dit. “Les voisins sont ceux qui essaient de faire sortir leurs voisins.”

Des familles entières ont été dévastées, dit Riham, et de nombreuses victimes ont “désespérément besoin d’aide”.

“Nous avons besoin que les gens sachent au moins. Des gens à l’extérieur et à l’intérieur de la Syrie qui ne savent toujours pas si un membre de la famille est toujours en vie.

“Ce n’est toujours pas OK, en Syrie. Les gens ont vraiment besoin d’aide. Émotionnellement, ils sont, je veux dire, ils sont au plus bas.”

Pour l’instant, avec si peu d’informations provenant de la zone sinistrée, Adel dit qu’ils ne peuvent que prier pour les victimes du tremblement de terre.

“Je veux que tout le monde prie, comme prier pour la Syrie – prier pour nous, prier pour ces gens.”

AUCUN DÉTAIL SUR LES VICTIMES CANADIENNES

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada “se tient prêt à aider” les survivants, promettant de soutenir les milliers de personnes touchées par la catastrophe dans la région.

Le Parti conservateur a déclaré qu’il soutiendrait également tout effort du gouvernement pour fournir de l’aide.

Affaires mondiales Canada n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi pour savoir si des Canadiens étaient touchés.

Selon des responsables, des répliques majeures ont également frappé près du centre du séisme, dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, qui a été ressentie d’aussi loin que le Caire, en Égypte.

La catastrophe naturelle est le dernier incident dévastateur pour les deux pays, où la Syrie est toujours ravagée par la guerre civile et la Turquie abrite des millions de réfugiés qui ont fui ce conflit.

La région de Turkiye touchée par le tremblement de terre se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre. Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans des tremblements de terre tout aussi puissants qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.

À Calgary, l’Association culturelle turque-canadienne mettra en place une campagne GoFundMe pour recueillir des fonds pour aider à l’effort de secours.

La Croix-Rouge canadienne a également lancé une campagne nationale que les Canadiens peuvent utiliser pour soutenir les victimes.



(Avec des fichiers de la Presse canadienne et de l’Associated Press)