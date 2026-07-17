L'enfant a été secourue par un maître-nageur au centre aquatique Tourcoing-les-Bains. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

Doriane Bécue, maire de Tourcoing, a salué le professionnalisme du maître-nageur et plaide pour la construction d'une deuxième piscine dans la ville.

Le centre aquatique a fermé pour la journée du 16 juillet, une enquête est en cours pour établir les circonstances de l'accident.

Retrouvée inconsciente dans un bassin, elle a été réanimée par un maître-nageur avant son transfert au CHU de Lille dans un état grave.

Une fillette de cinq ans a été victime d'une noyade le jeudi 16 juillet au centre aquatique de Tourcoing. Retrouvée inconsciente dans un bassin, elle a été réanimée sur place par un maître-nageur avant d'être transportée au CHU de Lille dans un état grave. L'établissement a fermé ses portes pour la journée.

Le jeudi 16 juillet, en fin d’après-midi, une fillette de cinq ans a été victime d’une noyade au centre aquatique Tourcoing-les-Bains, selon plusieurs sources concordantes. L’enfant a été retrouvée inconsciente dans l’un des bassins de l’établissement. Un maître-nageur présent sur place est intervenu immédiatement pour la sortir de l’eau et lui prodiguer les premiers gestes de réanimation.

Selon les informations relayées par MONA FM et Head Topics, les manœuvres de réanimation pratiquées sur place ont permis de stabiliser l’état de la fillette avant l’arrivée des secours. Elle a ensuite été transportée en urgence au centre hospitalier de Lille, où elle se trouve actuellement en soins intensifs. Son pronostic vital était engagé à son admission.

Fermeture immédiate du centre aquatique

Suite à cet accident, la direction du centre aquatique a pris la décision de fermer l’établissement pour le reste de la journée du 16 juillet. Cette mesure, rapportée par MONA FM, a permis aux équipes de sécurité et aux autorités d’effectuer les premières constatations sur les lieux du drame.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la noyade. Les investigations devront établir comment l’enfant s’est retrouvée en difficulté dans le bassin, et si les dispositifs de surveillance étaient conformes aux normes en vigueur. À ce stade, aucun élément sur les causes de l’accident n’a été communiqué officiellement.

La réaction de la maire de Tourcoing

Doriane Bécue, maire de Tourcoing, a réagi rapidement à l’annonce de l’accident. Selon Head Topics et RémyWEB, l’élue a tenu à saluer le sang-froid et le professionnalisme du maître-nageur dont l’intervention rapide a permis d’éviter le pire. « Le geste de ce professionnel a été décisif », a souligné la maire dans ses déclarations.

Doriane Bécue a également profité de cette prise de parole pour relancer un débat qu’elle porte depuis plusieurs mois : la nécessité de construire une deuxième piscine à Tourcoing. Selon Head Topics, la maire estime que l’unique centre aquatique de la ville ne suffit plus à répondre à la demande croissante, notamment pour l’enseignement de la natation aux enfants.

« La prévention passe par l’apprentissage de la natation pour tous les enfants », a insisté l’élue, pointant du doigt les difficultés d’accès aux créneaux horaires dans l’établissement existant. Ce plaidoyer pour un second équipement s’inscrit dans un contexte où les noyades restent l’une des premières causes de mortalité accidentelle chez les jeunes enfants en France.

Contexte dans le Nord

Tourcoing, ville de près de 97 000 habitants située dans la Métropole européenne de Lille, dispose d’un seul centre aquatique public pour l’ensemble de sa population. Le complexe Tourcoing-les-Bains accueille quotidiennement des centaines d’usagers, entre les activités scolaires, les cours de natation et la fréquentation libre.

Le département du Nord compte plusieurs centres aquatiques de taille comparable, mais la densité de population dans l’agglomération lilloise génère une pression importante sur les équipements existants. Selon les données de Santé publique France, les noyades en piscine représentent environ 31% des accidents de noyade recensés chaque année en France, avec une surreprésentation des enfants de moins de six ans.

Dans le Nord, comme dans d’autres départements, les collectivités locales font face à un double défi : maintenir un niveau de sécurité optimal dans les bassins tout en répondant à une demande croissante d’accès aux activités aquatiques, notamment pour l’apprentissage de la natation qui reste un enjeu de santé publique.

La sécurité dans les piscines publiques en question

Cet accident ravive le débat sur la sécurité dans les piscines publiques et les moyens déployés pour prévenir les noyades. En France, la réglementation impose un encadrement strict : les centres aquatiques doivent disposer d’un nombre minimal de maîtres-nageurs sauveteurs en fonction de la superficie des bassins et du nombre de baigneurs.

Le rôle de ces professionnels, formés aux gestes de premiers secours et à la surveillance active, s’avère déterminant dans ce type de situation. L’intervention décrite dans le cas de Tourcoing illustre l’importance de cette présence qualifiée au bord des bassins.

Toutefois, plusieurs facteurs peuvent complexifier la surveillance : l’affluence dans les bassins, la configuration des lieux, la visibilité sous l’eau, ou encore le comportement des baigneurs. Les enfants de moins de six ans, qui ne maîtrisent généralement pas encore la natation, constituent le public le plus vulnérable.

L’apprentissage de la natation, un enjeu de prévention

Au-delà de la réaction d’urgence, la prévention des noyades passe par l’enseignement de la natation dès le plus jeune âge. Le dispositif « Aisance aquatique », déployé depuis plusieurs années par le ministère des Sports, vise à familiariser les enfants de quatre à six ans avec le milieu aquatique avant l’apprentissage formel de la nage.

Mais l’accès à ces cours reste inégal sur le territoire. Dans les grandes agglomérations comme Tourcoing, la saturation des créneaux disponibles dans les piscines municipales limite les possibilités d’inscription. Les listes d’attente s’allongent, et certaines familles renoncent faute de places.

C’est précisément cet argument que Doriane Bécue met en avant pour justifier son projet de seconde piscine. Selon Oise Hebdo, la maire estime qu’un nouvel équipement permettrait non seulement de désengorger Tourcoing-les-Bains, mais aussi d’élargir l’offre de cours de natation pour les jeunes Tourquennois.

État de santé de la fillette

À l’heure actuelle, la fillette de cinq ans demeure hospitalisée au CHU de Lille dans un état qualifié de grave par les sources hospitalières contactées par Actu.fr et France 3 Régions. Les équipes médicales n’ont pas communiqué sur l’évolution de son état de santé, et sa famille a demandé à préserver son anonymat dans cette épreuve.

Les prochains jours seront déterminants pour évaluer les séquelles potentielles de cette noyade. En cas de privation d’oxygène prolongée, les conséquences neurologiques peuvent être sévères, même lorsque la victime est réanimée avec succès.

L’enquête en cours devra également établir la chronologie précise des faits : combien de temps la fillette est-elle restée sous l’eau avant d’être repérée ? Les conditions de surveillance étaient-elles conformes aux standards ? Autant de questions auxquelles les autorités devront répondre dans les semaines à venir. Le centre aquatique Tourcoing-les-Bains a rouvert ses portes dès le lendemain de l’accident.