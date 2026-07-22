Une entreprise de transport routier toulousaine rejoint la liste des défaillances du secteur, fragilisé par la hausse des coûts et une demande atone

Le transport routier interurbain a connu une hausse de 12 % des défaillances au premier trimestre 2026

Plus de 110 entreprises de transport et logistique en Occitanie sont actuellement en procédure collective

Une PME de transport routier toulousaine a déposé le bilan après des pertes record au premier semestre 2026, supprimant 45 emplois

Une PME de logistique basée à Toulouse a déposé le bilan après avoir enregistré des pertes record au premier semestre 2026. La liquidation judiciaire entraîne la suppression de 45 postes, nouvelle illustration de la fragilité du transport routier dans la région.

Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire d’une PME locale de transport et logistique, entraînant la suppression de 45 emplois. L’entreprise, confrontée à des pertes financières record au premier semestre 2026, n’a pas réussi à redresser sa trésorerie dans un contexte économique défavorable au secteur.

Des pertes qui ont précipité la chute

Les comptes du premier semestre 2026 ont révélé un déficit sans précédent pour cette société de transport routier, dont l’activité reposait principalement sur le fret interurbain. Face à la dégradation rapide de sa situation financière et à l’impossibilité de trouver un repreneur, la direction a été contrainte de déposer le bilan. Les 45 salariés, techniciens, chauffeurs et personnel administratif, se retrouvent aujourd’hui sans emploi.

La procédure collective a été ouverte dans les dernières semaines, rejoignant une longue série de dossiers similaires traités par le tribunal de commerce toulousain ces derniers mois.

Contexte dans la Haute-Garonne

Toulouse et sa région occupent une position stratégique dans le fret national, carrefour logistique majeur entre l’Atlantique et la Méditerranée. Pourtant, le tissu local des PME de transport subit de plein fouet la crise du secteur. Selon le site Entreprises en difficulté, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé plusieurs liquidations judiciaires dans le transport routier rien qu’en juin 2026.

À l’échelle de l’Occitanie, plus de 110 entreprises de transport et logistique sont actuellement en procédure collective, selon jesuisrepreneur.fr. Cette concentration de défaillances menace directement l’emploi local et fragilise l’ensemble de la chaîne logistique régionale.

Un secteur national sous tension

Le transport routier interurbain traverse une zone de turbulences marquée. Au deuxième trimestre 2026, 439 défaillances d’entreprises de transport routier de marchandises ont été recensées en France, selon Le Journal du Poids Lourd. Le premier trimestre avait déjà montré une hausse de 12 % des défaillances dans le transport routier interurbain, contrairement au fret de proximité, relativement stable, selon Trans.INFO.

À l’échelle nationale, le premier trimestre 2026 a enregistré 18 986 défaillances d’entreprises, soit une hausse de 6,4 % sur un an, d’après les données d’Altares-D&B. Plus de 75 000 emplois ont été menacés par des procédures collectives durant cette période.

Coûts d’exploitation et demande atone

Les PME du transport routier font face à une double pression : d’un côté, la hausse continue des coûts d’exploitation (carburant, entretien, charges sociales), de l’autre, une demande qui peine à retrouver son dynamisme d’avant-crise. Les marges se sont comprimées, rendant les trésoreries vulnérables au moindre choc.

Dans ce contexte, les entreprises de taille intermédiaire, sans les réserves financières des grands groupes ni l’agilité des micro-structures, se retrouvent particulièrement exposées. La disparition de cette PME toulousaine illustre cette fragilité structurelle.

Impact local et questions en suspens

Pour les 45 salariés concernés, la liquidation ouvre une période d’incertitude. Les modalités d’accompagnement et les possibilités de reclassement n’ont pas encore été détaillées à ce stade. Le secteur logistique toulousain, bien que dynamique, devra absorber cette nouvelle vague de demandeurs d’emploi dans un marché du travail déjà tendu.

La succession de dépôts de bilan dans le transport routier régional pose la question de la soutenabilité du modèle économique des PME face aux évolutions du secteur. Les prochains mois diront si cette tendance s’accentue ou si des mesures de soutien permettent de stabiliser le tissu local.