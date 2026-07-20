Piratage d’une startup IA à Toulouse : 5000 clients touchés

Une jeune entreprise toulousaine spécialisée dans l'intelligence artificielle a été victime d'une cyberattaque compromettant les données de plusieurs milliers de clients

Le Toulouse FC a subi un incident de sécurité via un prestataire en juin 2026

L'Université de Toulouse a été attaquée en avril 2026 par le groupe LunarisSec

Une startup toulousaine du secteur de l'IA a vu ses serveurs piratés, exposant les informations personnelles de 5000 clients. L'incident s'inscrit dans une série d'attaques visant la région toulousaine depuis le début de l'année.

Une startup toulousaine spécialisée dans l’intelligence artificielle a été victime d’un piratage informatique compromettant les données de une startup toulousaine spécialisée dans l’intelligence artificielle a été victime d’un piratage informatique compromettant les données de clients. L’entreprise n’a pas communiqué publiquement sur l’incident à ce stade, mais l’affaire s’ajoute à une liste croissante d’attaques visant des structures toulousaines et le secteur de l’IA.

Une vulnérabilité dans la chaîne technologique

Les détails techniques de l’intrusion restent à préciser. L’attaque intervient dans un contexte où les outils d’intelligence artificielle eux-mêmes deviennent des cibles. En juillet 2026, la campagne malveillante autonome JADEPUFFER a exploité une faille critique de l’outil d’IA Langflow pour pirater un serveur sans intervention humaine, selon CNET France. La vulnérabilité, référencée CVE-2025-3248 et notée 9,8 sur 10, a depuis été corrigée.

Toulouse dans le viseur des pirates

La métropole toulousaine a subi plusieurs incidents majeurs ces derniers mois. En avril 2026, l’Université de Toulouse a été ciblée par le groupe LunarisSec, exposant les données de milliers d’étudiants, rapporte Cyberattaque.org. Deux mois plus tard, en juin, le Toulouse Football Club a subi un incident de sécurité via un prestataire externe, affectant les données personnelles de ses abonnés.

La menace n’est pas toujours externe. Un informaticien du rectorat de Toulouse a été condamné en mars 2025 pour avoir volontairement ouvert une brèche d’accès sur le dark web, selon Arnaud Pelletier. En mai 2024, un ingénieur de 26 ans chez Capgemini à Toulouse avait été arrêté après avoir orchestré une cyberattaque interne contre son propre employeur, relate Clubic.

Contexte dans la Haute-Garonne

Toulouse concentre un écosystème technologique dense, avec plusieurs centaines de startups et d’entreprises du numérique. Le département abrite également l’Université Paul Sabatier, qui a accueilli en mai 2026 la 10e édition de la Toulouse Hacking Convention pour sensibiliser aux risques de cybersécurité, indique Midenews.

À l’échelle nationale, l’ANSSI a publié en mars 2026 son panorama annuel mettant en garde contre la hausse des cyberattaques automatisées et hybrides. En 2025, 40 % des entreprises françaises ont déclaré avoir subi au moins une cyberattaque majeure, selon un bilan annuel rapporté par DFM.fr.

Prochaines étapes

L’ampleur exacte de la compromission des données et les mesures correctives mises en place par la startup restent à confirmer. Les clients concernés devraient être informés dans les prochains jours.