Une rumeur circule sur l'évacuation d'urgence d'un pilier de 28 ans après une mêlée à Castres, mais aucune source ne confirme cet incident dans le département

Josaia Raisuqe, joueur du Castres Olympique, est décédé dans un accident de la route le 1er mai 2025

Un joueur de 23 ans a été grièvement blessé par un coup de poing le 22 février 2026 à Sévérac (Aveyron)

Plusieurs signalements évoquent l'évacuation en urgence d'un joueur de rugby amateur de 28 ans suite à une mêlée à Castres. Après vérification auprès des sources locales et nationales, aucun tel incident n'a été rapporté récemment dans le Tarn.

Aucune source d’actualité ne confirme l’évacuation en urgence d’un pilier de 28 ans après une mêlée à Castres ces dernières semaines. Les recherches menées dans la presse locale et nationale ne font état d’aucun accident de ce type dans le rugby amateur castrais.

Confusion possible avec d’autres drames du rugby amateur

Le rugby amateur a connu plusieurs drames récents dans la région Occitanie. Le 22 février 2026 à Sévérac, en Aveyron, un joueur de 23 ans a été grièvement blessé par un coup de poing lors d’un match. Héliporté vers le CHU de Toulouse, il a survécu mais l’agression a marqué les esprits. Selon TF1 Info, l’auteur présumé a été mis en examen pour violences volontaires.

Le Castres Olympique, club professionnel de Top 14, a également traversé des épreuves. En mai 2025, le joueur fidjien Josaia Raisuqe est décédé dans un accident de train, un drame qui a endeuillé tout le rugby tarnais, selon France 3 Occitanie. Plus récemment, Jérémy Fernandez s’est fracturé la main lors d’un match professionnel, comme l’a rapporté Actu Rugby, mais sans rapport avec un accident de mêlée amateur.

Contexte dans le Tarn

Le Tarn compte plusieurs clubs de rugby amateur répartis sur le territoire départemental. Castres, préfecture, abrite le Castres Olympique, l’un des clubs historiques du Top 14 français. Le rugby amateur y reste vivace, avec des championnats régionaux qui rassemblent joueurs et supporters chaque week-end. Les incidents graves en mêlée demeurent rares mais médiatisés quand ils surviennent, comme ce fut le cas dans l’Aveyron voisin en février.

Prudence face aux rumeurs

L’absence de confirmation officielle invite à la prudence. Si un tel accident s’était produit à Castres, les services de secours, la presse locale et les instances du rugby auraient communiqué. À ce stade, rien ne permet d’établir la réalité de cette évacuation.