REGARDER | “Nous pensions que c’était l’apocalypse” – Un puissant tremblement de terre tue près de 1 800 personnes en Turquie et en Syrie

Près de 1 800 personnes sont mortes en Syrie et en Turquie après un tremblement de terre majeur qui a frappé la région.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé vers 1h00 GMT.

Les sauveteurs pouvaient entendre les survivants implorer de l’aide sous les décombres.

Le tremblement de terre le plus puissant depuis près d’un siècle a frappé lundi la Turquie et la Syrie, tuant près de 1 800 personnes dans leur sommeil, rasant des bâtiments et provoquant des secousses ressenties jusqu’au Groenland.

Le séisme de magnitude 7,8 au petit matin, suivi quelques heures plus tard par un autre légèrement plus petit, a anéanti des pans entiers des principales villes turques dans une région remplie de millions de personnes qui ont fui la guerre civile en Syrie et d’autres conflits.

Les sauveteurs ont utilisé de l’équipement lourd et leurs mains nues pour retirer les décombres à la recherche de survivants, qu’ils pouvaient parfois entendre demander de l’aide sous les décombres.

“Comme je vis dans une zone sismique, j’ai l’habitude d’être secouée”, a déclaré Melisa Salman, journaliste dans la ville turque de Kahramanmaras.

“Mais c’était la première fois que nous vivions quelque chose comme ça”, a déclaré à l’AFP le jeune homme de 23 ans.

Dit-elle:

Nous pensions que c’était l’apocalypse.

Le chef du Centre national des tremblements de terre de Syrie, Raed Ahmed, l’a qualifié de “plus grand tremblement de terre enregistré dans l’histoire du centre”.

Au moins 783 personnes sont mortes dans les régions de Syrie contrôlées par les rebelles et le gouvernement, ont indiqué des médias officiels et des sources médicales.

1 014 autres personnes sont mortes en Turquie, selon le président Recep Tayyip Erdogan, dont la gestion de l’une des plus grandes catastrophes de ses deux décennies au pouvoir pourrait s’avérer déterminante pour ses chances de réélection lors des scrutins prévus en mai.

Le tremblement de terre initial a été suivi de plus de 50 répliques, dont une secousse de magnitude 7,5 qui a secoué la région au milieu des travaux de recherche et de sauvetage lundi après-midi.

Des survivants choqués en Turquie se sont précipités dans les rues enneigées en pyjama, regardant les sauveteurs creuser avec leurs mains dans les décombres des maisons endommagées.

“Sept membres de ma famille sont sous les décombres”, a déclaré à l’AFP Muhittin Orakci, un survivant abasourdi de la ville de Diyarbakir, en Turquie, majoritairement kurde.

“Ma sœur et ses trois enfants sont là. Et aussi son mari, son beau-père et sa belle-mère.”

Le sauvetage était entravé par un blizzard hivernal qui couvrait les routes principales de glace et de neige. Les responsables ont déclaré que le tremblement de terre avait rendu trois aéroports majeurs de la région inopérants, compliquant davantage les livraisons d’aide vitale.

‘Couru vers la porte’

Le premier séisme a frappé à 01h17 GMT à une profondeur d’environ 18 km près de la ville turque de Gaziantep, qui abrite environ deux millions de personnes, a indiqué l’US Geological Survey.

L’institut géologique du Danemark a déclaré que les tremblements du séisme principal ont atteint la côte est du Groenland environ huit minutes après que le tremblement a frappé la Turquie.

Oussama Abdel Hamid, un survivant du séisme en Syrie, a déclaré que sa famille dormait lorsque la secousse a commencé.

Il a dit:

J’ai réveillé ma femme et mes enfants et nous avons couru vers la porte. Nous l’avons ouvert et soudain tout le bâtiment s’est effondré.

Un porte-parole de la défense civile syrienne a déclaré que des équipes se bousculaient pour secourir les personnes prises au piège.

“De nombreux bâtiments dans différentes villes et villages du nord-ouest de la Syrie se sont effondrés… Même maintenant, de nombreuses familles sont sous les décombres”, a déclaré Ismail Alabdallah.

Washington, l’Union européenne et la Russie ont immédiatement envoyé leurs condoléances et leurs offres d’aide.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé de fournir “l’assistance nécessaire” à la Turquie, dont les drones de combat aident Kyiv à lutter contre l’invasion russe.

“Des gens sous les décombres”

Des images à la télévision turque ont montré des sauveteurs creusant dans les décombres des centres-villes et des quartiers résidentiels de presque toutes les grandes villes longeant la frontière avec la Syrie.

Certaines des plus grandes dévastation se sont produites près de l’épicentre du séisme entre Kahramanmaras et Gaziantep, où des pâtés de maisons entiers étaient en ruines sous la neige qui s’amoncelait.

Une célèbre mosquée datant du XIIIe siècle s’est partiellement effondrée dans la province de Maltaya, où un immeuble de 14 étages avec 28 appartements abritait 92 personnes s’est également effondré.

Dans d’autres villes, des publications sur les réseaux sociaux ont montré un château perché vieux de 2 200 ans construit par les armées romaines à Gaziantep en ruines, ses murs partiellement transformés en décombres.

“Nous entendons des voix ici – et là-bas aussi”, a déclaré un sauveteur à la télévision NTV devant un immeuble rasé dans la ville de Diyarbakir.

“Il peut y avoir 200 personnes sous les décombres.”

Des pannes de courant

Le ministère syrien de la Santé a signalé des dégâts dans les provinces d’Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, où la Russie loue une installation navale.

Des correspondants de l’AFP dans le nord de la Syrie ont déclaré que des habitants terrifiés se sont enfuis de chez eux après que le sol a tremblé.

Même avant la tragédie, les bâtiments d’Alep – le centre commercial d’avant-guerre de la Syrie – se sont souvent effondrés en raison de l’infrastructure délabrée, qui a souffert d’un manque de surveillance en temps de guerre.

Naci Gorur, spécialiste des séismes à l’Académie des sciences de Turquie, a exhorté les autorités locales à vérifier immédiatement si les barrages de la région sont fissurés afin d’éviter des inondations potentiellement catastrophiques.

Les autorités ont coupé le gaz naturel et l’électricité dans toute la région par mesure de précaution, fermant également les écoles pendant deux semaines.

“La taille des répliques, qui peuvent se poursuivre pendant des jours bien que la plupart du temps diminuent en énergie, entraîne un risque d’effondrement de structures déjà affaiblies par les événements précédents”, a déclaré David Rothery, un expert en tremblements de terre à l’Open University en Grande-Bretagne.

“Cela rend les efforts de recherche et de sauvetage dangereux.”

La Turquie se trouve dans l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

La région turque de Duzce a subi un séisme de magnitude 7,4 en 1999, qui a fait plus de 17 000 morts, dont environ 1 000 à Istanbul.

Les experts préviennent depuis longtemps qu’un grand tremblement de terre pourrait dévaster Istanbul, une mégalopole de 16 millions d’habitants remplie de maisons branlantes.

La dernière secousse de magnitude 7,8 a secoué la Turquie en 1939, faisant 33 000 morts dans la province orientale d’Erzincan.