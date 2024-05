Récapitulatif final de la saison 11 de The Masked Singer : le gagnant et le finaliste révélés

ALERTE SPOILER : les détails suivent pour la saison 11, épisode 13 de « The Masked Singer », « Finale : One Mask Takes It All », diffusé le 22 mai sur Fox.

La gagnante de « The Masked Singer », Vanessa Hudgens, admet qu’elle n’a pas nécessairement joué au jeu de la cachette : au moins parmi ses amis et ses fans, ils ont vite compris que c’était elle sous le costume de poisson rouge.

« Rita [Ora] J’ai deviné que c’était moi dès le saut », a déclaré Hudgens. « Mais c’est aussi mon amie. Et on s’est vu quelques jours avant le premier épisode !

Hudgens a battu Scott Porter, qui avait joué cette saison sous le nom de Gumball, pour remporter le trophée « Masked Singer ». Par coïncidence, Hudgens et Porter ont déjà joué ensemble dans « Bandslam » en 2009.

Malgré leur histoire, Hudgens a déclaré que la production la maintenait complètement dans l’ignorance quant à l’identité de ses concurrents. «J’étais tellement investie à chaque étape du processus», a-t-elle déclaré. «J’essayais vraiment de les amener à changer leur façon de faire les choses parce que je me disais : ‘Je pense que ce serait vraiment amusant si les candidats savaient qui étaient les autres candidats !’ Ils vous gardent secret. Mais je faisais mes performances, puis je m’asseyais dans les coulisses dans mon costume, complètement couvert, et je regardais les performances de tous les autres. À partir du moment où Kevin Hart a fait toute sa situation, j’ai rigolé. C’est juste une course folle. On ne sait jamais ce qui va se passer avec « The Masked Singer ».

Hudgens a noté que l’équipe de production de la série prend le secret très au sérieux. « Je n’ai vu aucun concurrent », a-t-elle déclaré. «Si j’étais souvent en studio, j’avais un écran facial, un sweat à capuche relevé et je portais des gants pour que même mes mains ne soient pas visibles. C’était très secret. Mais quand il s’agissait de chanter et de jouer, c’est quelque chose que j’aime et dans lequel je suis intègre et je voulais tout donner – même si c’était complètement caché derrière le masque.

Alors, qu’est-ce qui a poussé Hudgens à décider de tourner « The Masked Singer » l’automne dernier ? «C’était une période intéressante pour notre industrie», a-t-elle déclaré. « Nous étions en grève et nous cherchions simplement où faire le prochain pas. Mes fans m’ont tellement soutenu et adorent quand ils entendent quelque chose de moi chanter. Ils le demandaient depuis un certain temps déjà. Je me disais que c’était l’occasion idéale de leur donner ça – et de voir qui sont les vrais fans.

Pour la gagnante Goldfish, Rita Ora savait que c’était sa copine Vanessa Hudgens, et Jenny McCarthy-Wahlberg était d’accord. Robin Thicke est allé avec Hilary Duff. Ken Jeong a dit que c’était Nicole Scherzinger.

Quant à Gumball, personne n’a eu raison de Scott Porter. McCarthy-Wahlberg et Thicke sont allés avec Derek Hough ; Jeong a dit que c’était Taran Killam et Ora a deviné Joseph Gordon Levitt.

Vanessa Hudgens dans le rôle de Goldfish et Scott Porter dans le rôle de Gumball rejoignent Thelma Houston (Clock), Chrissy Metz (Poodle Moth), Corey Feldman (Seal) et Clay Aiken/Ruben Studdard (Beets), Jenifer Lewis (Miss Cleocatra), Kate Flannery (Starfish) , Charlie Wilson (Ugly Sweater), DeMarcus Ware (Koala), Colton Underwood (Love Bird), Sisqó (Lizard), Billy Bush (Sir Lion), Joe Bastianich (Spaghetti & Meatballs), Savannah Chrisley (Afghan Hound) et Kevin Hart (Livre) comme les célébrités se sont démasquées dans « The Masked Singer » cette saison.

Hudgens rejoint les précédents gagnants Ne-Yo (Vache), Bishop Briggs (Medusa), Amber Riley (Harpe), Teyana Taylor (Firefly), Jewel (Queen of Hearts), Nick Lachey (Piglet), LeAnn Rimes (Sun), Kandi Burruss. (Night Angel), Wayne Brady (Fox) et T-Pain (Monster).

De retour pour la saison 11, l’animateur Nick Cannon, aux côtés des panélistes Jenny McCarthy Wahlberg, Ken Jeong et Robin Thicke, tandis que Rita Ora a rejoint le bureau pour remplacer Nicole Scherzinger, qui était à Londres pour jouer sur « Sunset Boulevard » dans le West End.

Les épisodes thématiques de la saison 11 de « The Masked Singer » comprenaient « Le Magicien d’Oz », pour célébrer le 85e anniversaire du film classique ; « Transformers » (à l’occasion du 40e anniversaire de la marque) et des hommages musicaux dont « Billy Joel Night » et « Queen Night ». Les thèmes supplémentaires incluent « Groupes de filles », « Bande originale de ma vie », « Soirée à thème TV » et « Hymnes de douche ».

Avec seize chanteurs célèbres au total, dont trois « wildcards », la saison 11 présentait de nouveaux costumes, notamment « Gumball », « Lizard », « Ugly Sweater », « Goldfish », « Starfish », « Book », « Gumball », « Miss Cleocatra ». », « Afghan Hound », « Betteraves », « Poodle Moth », « Clock », « Spaghetti & Meatballs », « Lizard », « Koala », « Seal » et « Sir Lion ». Selon l’émission, les candidats de la saison 11 totalisaient 22 nominations aux Grammy Awards, 11 albums de platine, 33 nominations Teen Choice, 108 millions de disques vendus, 326 apparitions au cinéma et 1,7 milliard de flux Spotify.

Voici les performances de l’épisode 13 de mercredi, « Finale : One Mask Takes It All » :

Poisson rouge, « Le chanteur masqué » (Michael Becker / Fox)

Poisson rouge (Champion du Groupe A)

Chanson: « Cœur de verre », de Blondie ; « Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi », d’Elton John

Le panel devine : Lea Michele, Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Sarah Hyland, Julianne Hough, Hilary Duff, Carly Rae Jepsen, Nicole Scherzinger

Derniers mots: « Cette expérience a été tellement incroyable et si spéciale pour moi. Cela m’a vraiment surpris. Parce que tout le monde ne sait pas ce que je fais réellement. Et le fait que vous m’avez vu, que vous m’avez vraiment vu pour ce que j’aime faire, allume vraiment un feu sous ma petite queue de poisson. Merci beaucoup, cela signifie tout pour moi.

Voix off du package : « J’ai adoré pouvoir nager vers de nouveaux territoires en tant que fille en or sur cette scène. En tant que petite fille, je n’ai jamais vraiment été douée pour m’exprimer. Ce n’est pas quelque chose dans lequel j’ai vraiment grandi. Mais dernièrement, j’ai entrepris un voyage de découverte de moi-même. Et étant ici, j’ai pu m’exprimer si librement. Je viens d’une famille ouvrière qui n’a aucun lien avec Hollywood. Il n’y a donc aucune raison pour que j’y parvienne. Mais je suis la preuve qu’avec suffisamment de travail et de dévouement, on peut vraiment tout faire. Et je suis tellement fier de mes performances. J’ai hâte d’avoir des enfants quand ce moment viendra pour pouvoir dire : « regarde maman partir ! Je sais que je suis confronté à une concurrence rude, mais gagner ce serait la dernière tape dans le dos. Cela signifierait tellement. Cela me rend tellement émotif. Parce que je me suis toujours considéré comme un acteur avant tout, le chant vient en quelque sorte en deuxième position. Faire The Masked Singer est ma façon d’offrir à chacun un moment musical. Et la réponse m’a donné envie que cela ne finisse jamais.

Chansons précédentes : « Vampire », d’Olivia Rodrigo, « Baby Come Back » de Player ; « Le spectacle doit continuer », de Queen ; « Inoubliable », de Nat King Cole ; «Vous devriez savoir», d’Alanis Morissette

Le panel précédent devine : Lea Michele, Selena Gomez, Carly Rae Jepsen, Sarah Hyland, Kristen Stewart, Nina Dobrev, Hilary Duff, Vanessa Hudgens, Nicole Scherzinger, Hilary Duff, Julianne Hough, Ashley Tisdale, Selena Gomez

Gumball, « Le chanteur masqué » (Michael Becker / Fox)

Gumball (Champion du Groupe B)

Chanson: « Latch », par Disclosure feat. Sam Smith; « Renégat », de Styx

Le panel devine : Jamie Dornan, Taran Killam, James Marsden, Derek Hough, Kevin Jonas, James Van Der Beek, Joseph Gordon Levitt, Scott Porter

Derniers mots: « Ce soir, cette performance concernait mes parents. Je vous ai dit qu’ils faisaient partie d’un groupe de rock, mais ils n’ont jamais pu payer les factures grâce à leur talent artistique. Ils ont donc travaillé dur – 40, 60, 80 heures par semaine juste pour arriver le week-end, faire ce qu’ils aimaient et se produire sur scène. Je comprends maintenant pourquoi c’était si spécial pour eux. Parce que je sais que demain, je retourne à mon travail quotidien. Cela a été le moment de ma vie et je suis très reconnaissant et honoré d’être sur cette scène.

Voix off du package : « Je suis en finale ? Quoi? Cette expérience a été irréelle. C’est merveilleux de montrer de quoi je suis capable musicalement. Mais je me suis battu pour cela. Survivre à deux smackdowns et à deux battle royales ? Dans ma vie, j’ai dû me battre pour être vu. Imaginez que vous essayez quelque chose des milliers de fois et que vous n’en réussissez qu’une poignée. Et pourtant, à Hollywood, c’est considéré comme une victoire. Je suis à la télévision depuis près de deux décennies sans arrêt et pourtant, étant ici, j’ai l’impression d’avoir enfin pu montrer qui je suis vraiment. Ce soir, je suis partant pour le plus grand combat de ma vie. Contre les poissons rouges ! Je vais donc me consacrer corps et âme à ces deux dernières représentations. Gagner ou perdre, ce voyage a tout changé. Je ne veux pas arrêter de faire ça de l’autre côté de cette série, parce que cela m’apporte tellement de joie. Alors merci, Masked Singer pour cette expérience. Je me suis vraiment senti comme un enfant dans un magasin de bonbons.

Chansons précédentes : « Si seulement j’avais un cœur », de Jack Haley ; « Grands espaces ouverts », par les Chicks ; « Carry On Wayward Son », de Kansas ; «Je suis à toi», de Jason Mraz; «J’ai vécu», par OneRepublic

Le panel précédent devine : Chace Crawford, Kevin Jonas, Jamie Dornan, Aaron Taylor Johnson, Derek Hough, Taran Killam, Jack Black, Zachary Levi, James Marsden, James van der Beek, Jason Sudeikis, Taylor Kitsch

Les artistes de la saison dernière comprenaient Ne-Yo dans le rôle de Cow, John Schneider dans le rôle de Donut, Macy Gray dans le rôle de Sea Queen et Janel Parrish dans le rôle de Gazelle, rejoignant John Oates dans le rôle de Fourmilier, Keyshia Cole dans le rôle de Candelabra, Sebastian Bach dans le rôle de Tiki, Ginuwine dans le rôle de Husky, Ashley Parker Angel dans le rôle de S. ‘plus, Metta World Peace dans le rôle de Cuddle Monster, Luann de Lesseps dans le rôle d’Hibiscus, Tyler Posey dans le rôle de Hawk, Billie Jean King dans le rôle de Royal Hen, Michael Rapaport dans celui de Pickle, Tom Sandoval dans celui de Diver, Anthony Anderson dans celui de Rubber Ducky et l’invité spécial unique Demi Lovato comme Anonymouse.

Fox Alternative Entertainment est derrière « The Masked Singer », qui est produit par le showrunner James Breen, Craig Plestis et Nick Cannon. La série est basée sur le format sud-coréen créé par Mun Hwa Broadcasting Corp.