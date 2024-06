L’avocat de Young Thug jugé pour outrage et condamné à l’emprisonnement dans une affaire en Géorgie

ATLANTA — Le juge chargé de l’affaire de racket criminel contre Young Thug a ordonné lundi que l’avocat principal du rappeur d’Atlanta soit placé en détention et condamné pour outrage après avoir accusé le juge et les procureurs d’une réunion inappropriée avec un témoin clé dans l’affaire. Brian Steel, un éminent avocat de la défense pénale d’Atlanta, a été escorté hors de la salle d’audience par les adjoints du shérif du comté de Fulton après avoir confronté le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Ural Glanville, au sujet d’une réunion privée que le juge et les procureurs ont tenue lundi matin avec Kenneth Copeland, un associé présumé de Young. Voyou et témoin vedette dans l’affaire de complot de gangs.

S’approchant du pupitre après une pause de l’après-midi, Steel a déclaré au juge qu’une source anonyme lui avait fourni des détails sur la rencontre entre Glanville, les procureurs et Copeland, un témoin assermenté qui a été emprisonné vendredi pour outrage après avoir refusé de témoigner dans l’affaire.

Steel a allégué que Copeland avait réaffirmé son refus de témoigner lors de la réunion de lundi et que Glanville et les procureurs avaient dit à Copeland qu’il pourrait être emprisonné jusqu’à la fin du procès s’il refusait de coopérer. Il a déclaré que la conversation avait incité Copeland à changer d’avis et à comparaître à la barre des témoins lundi.

« Si c’est vrai, il s’agit de coercition, d’intimidation de témoins, de communications ex parte pour lesquelles nous avons le droit constitutionnel d’être présents », a déclaré Steel à Glanville.

« Comment avez-vous eu cette information ? Qui te l’a dit? » » demanda Glanville.

Lorsque Steel a refusé de divulguer sa source – affirmant que cela violait les protections entre avocat et client et le privilège du « produit du travail » – Glanville a ordonné qu’il soit détenu pour outrage criminel et placé en détention.

Le juge a ensuite autorisé Steel à retourner dans la salle d’audience alors que la procédure se poursuivait, mais a déclaré qu’il l’emprisonnerait s’il ne divulguait pas sa source. « Vous serez placé en garde à vue à cinq heures aujourd’hui ou dès que nous aurons fini si vous ne me le dites pas », a prévenu Glanville.

Lundi soir, après avoir entendu les arguments des avocats de Steel, Glanville a condamné Steel à 20 jours de prison dans la prison du comté de Fulton – une peine qu’il a ordonné de purger le week-end à partir de ce vendredi. Steel a demandé au juge de lui permettre de purger cette peine à la prison du comté de Cobb, où Young Thug est détenu, et non à la prison du comté de Fulton, ce que Glanville a déclaré qu’il envisagerait.

Glanville n’a pas commenté le fond des allégations – bien qu’il ait déclaré à Steel et à son co-avocat, Keith Adams, que quelqu’un leur avait donné des informations erronées et a soutenu que celui qui avait divulgué les informations avait violé le secret professionnel de l’avocat.

« Je vous dis qu’à ce moment-là, rien n’a été donné, dit quoi que ce soit, ce matin », a déclaré Glanville. Le juge a rejeté plusieurs demandes d’annulation du procès formulées par les avocats de la défense et a également refusé de produire une transcription instantanée de la réunion, même si un sténographe judiciaire était présent.

Adriane Love, procureur adjoint du comté de Fulton et procureur principal chargé de l’affaire, a également nié tout acte répréhensible, déclarant pour mémoire que la réunion entre le juge, les procureurs et Copeland avait eu lieu pour traiter la plainte pour outrage contre Copeland.

Ces développements dramatiques sont survenus alors que le procès pour racket contre Young Thug, de son vrai nom Jeffery Lamar Williams, s’est déroulé à un rythme glacial, entaché par des problèmes de jury et de témoins et d’autres troubles quotidiens qui ont englouti les poursuites très médiatisées menées par le district du comté de Fulton. Avocat Fani T. Willis (D).

L’accusation contre Young Thug est l’une des deux affaires de racket criminel très médiatisées menées par le bureau de Willis. L’été dernier, le procureur chevronné a porté plainte contre l’ancien président Donald Trump et plus d’une douzaine de ses associés, alléguant qu’ils avaient conspiré criminellement pour tenter d’annuler la défaite de Trump aux élections de 2020 en Géorgie.

Cette affaire est maintenant au point mort, alors que Trump et d’autres font appel de la décision d’un juge autorisant Willis à poursuivre l’affaire au milieu de plaintes selon lesquelles elle aurait eu une relation amoureuse inappropriée avec l’ancien procureur principal de l’affaire.

Young Thug et 27 autres associés ont été inculpés en mai 2022 dans le cadre d’un vaste acte d’accusation du grand jury alléguant que le rappeur et ses associés étaient membres d’un gang de rue criminel violent à Atlanta.

Les procureurs ont allégué que Young Thug était le chef du gang, connu sous le nom de YSL ou Young Slime Life, et l’ont accusé de racket criminel et d’accusations de gang, tandis que d’autres ont été accusés d’autres crimes violents, notamment de meurtre et de tentative de vol à main armée.

Les avocats de Young Thug ont répliqué en affirmant que YSL n’était qu’un label et ont attaqué les procureurs pour avoir présenté les paroles de Young Thug comme preuve au procès, arguant que ses rimes n’étaient qu’une expression artistique et non un récit littéral d’actes criminels.

Plusieurs des personnes inculpées dans cette affaire ont finalement plaidé coupables ou ont vu leur affaire classée. Actuellement, Young Thug et cinq associés présumés sont jugés, ce qui a été marqué par des retards constants.

La sélection du jury a commencé en janvier 2023, suivie des déclarations liminaires le 27 novembre, plus de 10 mois plus tard. Lundi marquait le 88e jour de témoignage – les procureurs étant à moins de la moitié de leur liste de témoins proposée. Il s’agit déjà du procès pénal le plus long de l’histoire de la Géorgie, certains avocats de la défense prévenant que la procédure pourrait durer jusqu’en 2025.

Alors que le drame se déroulait lundi, Glanville, qui a fait l’objet d’intenses critiques pour sa gestion du procès, a refusé de suspendre la procédure, accusant les avocats de la défense d’avoir tenté « d’extorquer le tribunal » en refusant d’avancer jusqu’à ce que la question de ce qui s’est passé entre les deux parties soit réglée. le juge, les procureurs et Copeland ont été résolus. Glanville a déclaré qu’il n’aborderait pas la question tant que Steel n’aurait pas identifié sa source – ce que l’avocat a refusé de faire à plusieurs reprises.

Lorsque Glanville l’a placé en garde à vue, Steel s’est levé calmement et a retiré sa veste et sa cravate. Il s’est ensuite approché du podium et a déclaré au juge qu’il violait les droits de son client. « Vous me renvoyez contre sa volonté, ma volonté, et vous lui supprimez le droit à l’assistance d’un avocat », a déclaré Steel au juge avant d’être escorté hors de la salle d’audience.

À un moment donné, Love, le procureur principal, a pressé Glanville de permettre à Steel de revenir dans la salle d’audience – signe des enjeux élevés d’une affaire qui a suscité un examen minutieux de la part de toutes les personnes impliquées, y compris le juge et Willis, qui a été critiqué pour elle. décision de poursuivre des affaires de racket tentaculaires impliquant plusieurs accusés.

Ces développements ont choqué la communauté juridique d’Atlanta. Un groupe d’avocats de la défense pénale s’est rassemblé lundi soir devant la salle d’audience en solidarité avec Steel, dont Ashleigh Merchant, une avocate de la région d’Atlanta qui préside l’association des avocats de la défense pénale de l’État et a comparu devant le tribunal pour représenter Steel dans l’affaire d’outrage.

L’épouse de Steel, Colette Resnik Steel, qui est également avocate, a déposé un avis d’intention de faire appel de l’ordonnance d’outrage contre son mari – bien que Glanville ait soutenu que Steel n’avait pas droit à un appel ni même à une audience sur la caution.

« Il a bénéficié de la procédure régulière qu’il va bénéficier », a déclaré Glanville. Il a ordonné l’emprisonnement de Steel, mais a déclaré qu’il lèverait l’ordonnance d’outrage si Steel divulguait sa source.