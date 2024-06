Les sommités de Star Trek, dont Patrick Stewart et Scott Bakula, se réunissent pour le prix de la franchise Peabody – TrekMovie.com

Dimanche soir, un mélange de stars et de producteurs de Star Trek se sont réunis pour la remise des Peabody Awards, où la franchise était cette année honorée par la prestigieuse institution.

La cérémonie des Peabody Awards 2024 s’est tenue dimanche soir 9 juin au Beverly Wilshire Hotel, où Star Trek a reçu le prix institutionnel, un honneur qui a déjà été décerné à d’autres institutions médiatiques révolutionnaires comme Les Simpsons, 60 minutes, Rue de Sesame, PREMIÈRE LIGNEet Le spectacle quotidien avec Jon Stewart.

Un certain nombre de stars de Star Trek (passées, présentes et futures) étaient présentes pour l’événement, dont Scott Bakula (Entreprise) Patrick Stewart (TNG, Picard), Jeri Ryan (Voyageur, Picard), LeVar Burton (TNG, Picard), Tawny Newsome (Ponts inférieurs), Mont Anson (De nouveaux mondes étranges), Ethan Peck (De nouveaux mondes étranges), Rebecca Romijn (De nouveaux mondes étranges), Wilson Cruz (Découverte), Doug Jones (Découverte) et Sam Richardson (Article 31). Un certain nombre de producteurs étaient également présents, dont JJ ​​Abrams, Alex Kurtzman, Terry Matalas, Olatunde Osunsanmi, Akiva Goldsman, Jenny Lumet, Michelle Paradise, Noga Landau et Trevor Roth.

Le prix institutionnel était la remise finale de la soirée, où beaucoup des personnes ci-dessus ont accepté le prix sur scène après qu’Abrams ait présenté le prix et qu’Alex Kurtzman, qui supervise la franchise télévisée Star Trek pour Paramount, ait accepté le prix au nom de la franchise. Kurtzman a parlé en partie de la vision durable du créateur de Star Trek, Gene Roddberry, de « l’espoir que nos meilleurs anges nous guideront à travers les frontières de l’espace et de nous-mêmes avec modestie, dignité et respect » et la conviction que « nous sommes tous faits de la même poussière d’étoile. »

Vous pouvez voir des parties d’Abrams et Kurtzman parler ci-dessous…

Au cours de l’événement, l’animateur Kumail Nanjiani s’est rendu dans le public pour entendre Sir Patrick Stewart à l’une des tables de Star Trek. L’acteur a expliqué à quel point il se sentait honoré d’être là, « contrairement à toutes les cérémonies de remise de prix que j’ai jamais imaginées ». Vous pouvez regarder ses commentaires ci-dessous…

En clin d’œil aux fans, Paramount a invité Bjo Trimble à l’événement. Elle, avec son mari récemment décédé John Trimbleont joué un rôle déterminant dans la campagne visant à sauvegarder l’original Star Trek de l’annulation. Trimble a également rejoint Kurzman et le prix pour un portrait spécial (voir ci-dessous).

Annonce officielle du prix Peabody

Au cas où vous l’auriez manqué, voici la version originale des Peabody Awards de mai expliquant pourquoi Star Trek a reçu le prix institutionnel cette année.

Voici le texte intégral de l’annonce de Star Trek :

Le prix institutionnel – Star Trek

L’original Star Trek série télévisée diffusée sur NBC pendant seulement trois saisons, de septembre 1966 à juin 1969. Elle était fraîche, prémonitoire et si en avance sur son temps qu’elle ne parvenait pas à capter le grand public requis pour les succès à une époque particulièrement insipide de la télévision. Mais près de 60 ans plus tard, la vision du créateur Gene Roddenberry est bien vivante, ayant donné naissance à une franchise médiatique de 13 longs métrages, 11 séries télévisées et de nombreux livres et bandes dessinées, suivie par un fan légendaire. Aujourd’hui Star Trek est plus dynamique, imaginatif, drôle, divertissant et progressif que jamais. Et ces jours-ci, nous avons les effets spéciaux pour lui donner un aspect stellaire.

La série originale de science-fiction se déroulait à bord d’un vaisseau spatial, Entreprise, dont l’équipage majoritairement humain a rencontré une vie extraterrestre alors qu’il traversait les étoiles, dirigé par l’emblématique capitaine James T. Kirk (William Shatner). C’était révolutionnaire par la diversité de ses acteurs et par ses valeurs résolument progressistes : l’exploration du colonialisme, la coopération contre la violence. Son fandom s’est développé au fil du temps et les successeurs de la série originale ont mis à jour la franchise sans perdre son noyau moral : le rêve d’un avenir sans destruction humaine, sans pauvreté et sans sectarisme. Les capitaines suivants ont servi de modèles de leadership éthique et diversifié : La prochaine générationde Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), Espace profond neufde Benjamin Sisko (Avery Brooks), et VoyageurParmi eux, Kathryn Janeway (Kate Mulgrew).

Au fil des décennies, de nouvelles versions ont proliféré, attirant de nouvelles générations de fans. Les redémarrages de films réalisés par JJ Abrams et Justin Lin ont relancé Kirk et son équipe avec de nouveaux et jeunes acteurs, des dialogues plus vifs et des effets considérablement améliorés dans les années 2000 et 2010. L’ère du streaming a apporté une multitude de réimaginations avec une variété de sensibilités, du sombre et complexe Star Trek : Découverte au préquel qui plaira à tous Star Trek : de nouveaux mondes étranges (avec un jeune Spock !) au méta-dessin animé hilarant Star Trek : ponts inférieurs. Comme les dernières versions de Star Trek invitent une nouvelle génération de spectateurs, les voyageurs interstellaires rencontrent toujours des dangers et des difficultés, bien sûr. Mais l’équipage de Starfleet arrive toujours en tête, et sans sacrifier les valeurs essentielles qui semblent par essence humaines : le courage, l’abnégation, la curiosité, la compassion, l’ouverture d’esprit.

« D’une série télévisée révolutionnaire à une vaste collection de films, romans, bandes dessinées et bien plus encore, Star Trek propose des histoires de joie, d’émerveillement et qui suscitent la réflexion depuis les années 1960 », a déclaré Jones. « Avec de puissants messages anti-guerre et anti-discrimination, il a ouvert la voie à toutes les franchises de science-fiction tout en conquérant des fans passionnés à travers le monde. Nous sommes fiers d’honorer Star Trek avec le prix institutionnel Peabody.

