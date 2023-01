Pathaan imparable au box-office: Shah Rukh Khan, Deepika Padukone rencontrent des fans alors que le film se dirige vers Rs 500 crore

Pathaan a ramené de bonnes nouvelles à Bollywood et comment. Le film a fait plus de Rs 400 crores jusqu’à présent au box-office mondial. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham sont très appréciés. Pathaan a relancé l’industrie qui a connu une énorme accalmie après la pandémie. Les gens affluent vers les salles à écran unique pour voir le film. Shah Rukh Khan a accueilli les fans à l’extérieur de Mannat pour les remercier de la réponse fabuleuse à Pathaan. Deepika Padukone a également fait un voyage au théâtre Gaiety pour voir le public venu voir Pathaan. Il s’agit du quatrième blockbuster consécutif de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone.