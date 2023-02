Mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani : la mère du marié s’assure que les traditions punjabi sont respectées ; vérifier chooda, haldi, geet, et plus de détails [Exclusive]

La cérémonie haldi de Sidharth Malhotra et Kiara Advani aura lieu dans quelques heures et les préparatifs sont terminés, tandis que les fans de Sidra ont hâte d’avoir un aperçu du Dulha et dulhan, cette vidéo de la préparation Haldi devient virale depuis le palais Suryagarh et tout est belle et comment. Tout est décoré en jaune et cela vous donnera envie d’en faire partie dès maintenant. La sécurité des téléphones avec appareil photo a été recouverte d’un filet noir afin qu’aucune image ne soit divulguée. Hier soir, la cérémonie de sangeet de Sidharth et Kiara a également été l’un des jours les plus mémorables de leur vie, en particulier pour Kiara, car ce geste spécial de la mère de Sidharth pour son bahu a conquis tous les cœurs et l’a laissée les larmes aux yeux et comment.

La mère de Sidharth et son groupe d’amis ont joué au “dholki” qui parle du mariage et de la vie conjugale. Une femme punjabi a été particulièrement invitée par la mère de Sid pour ce dholki car cela se produit particulièrement du côté du marié et ce geste de la mère de Sidarth a rendu Kiara extrêmement émotive. La cérémonie de Chooda a également eu lieu hier soir et ce fut le moment le plus émouvant pour elle, elle a des larmes de joie dans les yeux et toutes ses demoiselles d’honneur, y compris Isha Ambani, ont participé à cette belle cérémonie et elles pleuraient toutes avec elle. Eh bien, les meilleures amies avant beau.

Et maintenant, la cérémonie Haldi de Sidharth et Kiara va être un événement amusant et il y aura beaucoup de délicieuses spécialités, de boissons et de musique pour la rendre encore plus amusante. Le mariage aura lieu peu de temps après la cérémonie haldi et la plupart du temps, vous pouvez vous attendre à ce que l’homme et la femme partagent leurs premières photos de mariage sur leurs comptes de médias sociaux. À quel point êtes-vous excité ?