Mariage de KL Rahul et Athiya Shetty : Suniel Shetty et Ahan Shetty distribuent des bonbons aux paparazzi [View Pics and Videos]

L’actrice de Bollywood Athiya Shetty s’est mariée avec son petit ami de longue date, le joueur de cricket indien KL Rahul. Le duo est désormais officiellement mari et femme. Tout le monde attend avec impatience de voir les photos des jeunes mariés. Mais avant cette photo de Suniel Shetty et Ahan Shetty sont sortis.

Après les rituels de mariage, le père d’Athya, un acteur vétéran Suniel Shetty et son frère Ahan Shetty ont été aperçus à l’extérieur de la salle. Après que le couple ait juré sept rondes sacrées autour du feu sacré et accompli d’autres rituels, le père et le frère de la mariée ont assisté aux médias à l’extérieur. Suniel et Ahan rencontrent les paparazzi à l’extérieur pour distribuer des bonbons.

Suniel et Ahan ont accueilli les médias à l’extérieur du lieu du mariage avec les mains jointes, ils les ont remerciés. Le père de la mariée, Suniel Shetty, portait un pagne de couleur beige avec une kurta de même couleur l’accessoirisant d’un collier de perles. Alors qu’Ahan Shetty a enfilé une kurta d’un blanc pur avec une veste. Les deux ont volé la vedette avec un air fringant. On attend maintenant à quel point la mariée doit être magnifique et le marié doit être magnifique en complément de sa nouvelle épouse.

Alors que les médias félicitaient Anna, il a informé que le mariage était une affaire proche entre quelques membres de la famille. Ajoutant qu’il a dit que les fonctions se sont déroulées à merveille et que le mariage est maintenant officiel. Suniel a fièrement déclaré qu’il était maintenant beau-père mais espère être le père de KL Rahul car il joue mieux ce rôle. De plus, il a distribué des bonbons partageant le moment heureux de sa vie, le mariage de sa fille, et son fils Ahan l’a aidé dans cet acte aimable.

Le mariage très parlé de la ville actuellement, le mariage d’Athiya Shetty KL Rahul, a eu lieu à la ferme Khandala de Suniel Shetty. La mariée souhaitait que sa journée spéciale soit loin du chaos de la ville et a donc opté pour la ferme comme lieu de mariage. Après le mariage de Vicky Katrina Athiya et KL Rahul ont également imposé une politique sans téléphone. Le duo est tombé amoureux lorsqu’il s’est rencontré par l’intermédiaire d’un ami commun en 2019.