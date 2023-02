Manoj Bajpayee taquine les fans à propos de la saison 3, les fans disent “mauj aa gayi”

Mardi, Manoj Bajpayee s’est rendu sur Instagram et a taquiné ses fans à propos de la troisième saison de l’une des séries Web les plus populaires The Family Man. Partageant la vidéo, il a écrit : “‘Famille’ ke saath aa raha hoon… swagat nahin karoge humara ?’ (Venant avec la famille, ne m’accueillerez-vous pas ?)”

Dans le clip, on peut voir l’acteur parler de son retour avec sa “famille”. Il a dit: “Iss holi, famille apki principale ke liye aa raha hoon famille apni principale lekar. Restez à l’écoute (ce Holi, je viens pour votre famille avec ma famille).” La vidéo laissait entendre que les créateurs de The Family Man Saison 3 pourraient annoncer une nouvelle mise à jour de la série à l’occasion de Holi 2023. Peu de temps après que l’acteur a partagé la vidéo, les fans ont inondé la section des commentaires et laissé tomber des cœurs rouges et des émoticônes de feu.





“La saison 3 de Family Man arrive”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “La série Web préférée de Family Man…” Un fan a écrit : “Le chef-d’œuvre arrive”.

Dirigées par Raj et DK, les deux premières saisons de la série ont été créées exclusivement sur la plate-forme OTT et ont été déclarées succès. Pendant ce temps, Manoj a été vu pour la dernière fois dans la chanson Kudi Meri aux côtés des acteurs Abhimanyu Dassani et Dhvani Bhanushali qui ont recueilli des réponses décentes du public.

Il sera également vu dans le drame judiciaire puissant Bandaa. Le film marque les débuts en tant que réalisateur d’Apoorv Singh Karki dans des films hindi qui a dirigé des émissions OTT populaires comme Aspirants, Saas Bahu Achaar Pvt Ltd, Flames, etc.

Plus tôt, Manoj Bajpayee a partagé son point de vue sur le débat brûlant en cours sur le cinéma Nord contre Sud et a déclaré que la division du film sur la base des États est injuste. RRR de SS Rajamouli, Pushpa The Rise Part One d’Allu Arjun et KGF Chapter 2 de Yash ont pris le box-office indien par

En parlant à ETimes, Manoj a déclaré: “Cela n’a jamais été au nord ou au sud. Pour moi, l’Inde va du Cachemire à Kanyakumari et non du Cachemire à Delhi. C’est comme ça que je vois l’Inde. Si les films Telugu marchent bien, je serai tout aussi fier comme quand un film hindi marche bien. Diviser le cinéma en régions n’est pas juste. C’est bien que cette discussion ait commencé parce que nous concluons maintenant que le cinéma appartient à tout le monde en Inde. (Avec les entrées de l’ANI)



