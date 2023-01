Manchester United contre Reading – Rapport de match de football – 28 janvier 2023

Trois buts rapides en deuxième mi-temps ont permis à Manchester United de remporter une victoire 3-1 contre Reading, l’équipe du championnat, lors du match nul du quatrième tour de la FA Cup samedi à Old Trafford.

Après une première mi-temps frustrante, Casemiro a frappé deux fois en quatre minutes avant l’heure de jeu pour mettre United sur le chemin de la victoire. Le remplaçant Fred a ensuite lancé un délicieux troisième à la 66e minute pour terminer une équipe de Reading qui une minute plus tôt avait été réduite à 10 hommes lorsque l’ancien attaquant de Liverpool Andy Carroll a décroché un deuxième carton jaune.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le remplaçant Amadou Salif Mbengue a répondu avec un but pour Reading à la 72e minute pour donner à leurs fans itinérants et à leur manager Paul Ince, de retour au club avec lequel il a remporté deux titres de Premier League en tant que joueur, quelque chose à célébrer mais ça n’allait jamais être plus qu’une consolation.

Le manager de United, Erik ten Hag, a de nouveau aligné une solide équipe de coupe, trois jours après avoir fait de même lors d’une victoire 3-0 contre Nottingham Forest lors du match aller de leur demi-finale de la Coupe Carabao. Marcus Rashford, Bruno Fernandes et Casemiro ont de nouveau tous été nommés dans la formation surprenante.

Cela semblait inquiétant pour une équipe de Reading en visite située dans la moitié inférieure du championnat, même si elle avait une expérience en Premier League comme Carroll, Jeff Hendrick et Junior Hoilett.

Pourtant, Reading a réussi à tenir les hôtes à distance dans les 45 premières minutes.

Contre une équipe heureuse de rester compacte derrière le ballon, United a réussi 14 tirs en première mi-temps, avec Antony et Wout Weghorst parmi ceux qui se sont rapprochés, mais n’a pas réussi à sortir de l’impasse.

Ils pensaient qu’ils avaient le premier but 35 minutes seulement pour un contrôle VAR pour le déclarer hors-jeu. Rashford, à la recherche d’un record du club pour le 10e match à domicile consécutif avec un but, a dirigé le ballon au-dessus de la ligne à bout portant, mais Weghorst a été jugé hors-jeu dans l’accumulation après qu’une touche de lecture sur le ballon avant de l’atteindre n’ait pas été considérée comme un jeu délibéré.

Juste avant la mi-temps, United a eu peur à l’autre bout. Tyrell Malacia n’a pas réalisé que Hoilett était derrière lui alors qu’il déposait un centre au poteau arrière, permettant à l’international canadien de se faufiler et d’obtenir un tir au but qui nécessitait une réaction intelligente de David de Gea.

Peut-être stimulé par cette évasion ou par des mots forts de Ten Hag à l’intervalle, United n’a mis que neuf minutes dans la seconde mi-temps pour enfin figurer sur la feuille de match. Le but était une affaire entièrement brésilienne avec Antony fournissant une balle parfaitement pondérée et Casemiro terminant avec une puce délicate sur Joe Lumley qui se précipitait dans le but de Reading.

Quatre minutes plus tard, le match s’est effectivement terminé comme un concours. Très confiant, Casemiro a tenté sa chance à distance avec un tir qui a dévié le moindre défenseur Thomas Holmes pour battre un Lumley aveugle.

La frustration a rapidement pris le dessus sur Carroll alors qu’il se précipitait tard sur Casemiro pour gagner un deuxième carton jaune qui pouvait laisser peu de place à la plainte et a permis aux fidèles d’Old Trafford d’encourager la vue d’un ancien rival de Liverpool marchant péniblement dans le tunnel 25 minutes plus tôt. .

Alors que Reading était encore sous le choc de ce dernier coup, Fred, amené alors que Ten Hag sonnait les changements en seconde période, a délicieusement dirigé le centre bas de Fernandes dans le filet avec un coup dans le dos pour mettre le sceau sur le chemin de United vers le dernier de la compétition. 16.