L’Iran révèle une base aérienne souterraine — RT World News

Construit dans un lieu inconnu, le site “Eagle 44” peut lancer des avions de chasse et des drones

L’armée iranienne a inauguré mardi une nouvelle base aérienne souterraine. Construite dans un endroit montagneux non divulgué, la base est insensible aux bombardements et peut entretenir, alimenter, armer et lancer des avions de chasse, des bombardiers et des drones.

Des séquences vidéo de l’installation «Oqab 44» (Eagle 44) ont été diffusées sur les médias d’État iraniens. Les images montrent ce qui semble être un chasseur-bombardier F-4 Phantom émergeant de derrière des portes anti-souffle, avant de rouler dans un large tunnel et de décoller d’une piste extérieure.

La base est équipée de postes de commandement, de hangars, de sites de maintenance, de dépôts de carburant et d’équipements de navigation, a rapporté l’agence de presse iranienne IRNA. L’armée iranienne a construit plusieurs sites de ce type à travers le pays, a ajouté l’IRNA, notant que bien que leurs emplacements restent secrets, tous sont construits. « sous les montagnes ».

L’Iran a dévoilé mardi sa première base aérienne souterraine, appelée “Eagle 44”, a rapporté l’agence de presse officielle du pays IRNA. “C’est l’une des bases aériennes les plus importantes de l’armée, avec des chasseurs équipés de missiles de croisière à longue portée et construits en les profondeurs de la terre. » pic.twitter.com/KACSXkljyc — Iran International English (@IranIntl_En) 7 février 2023

Des images de l’une de ces bases – un site de drones nommé “Strategic UAV Base 313” – ont été révélées par l’armée iranienne l’année dernière. Cependant, “Eagle 44” est la première base souterraine de la République islamique révélée publiquement capable d’héberger des chasseurs et des bombardiers.















“Toute attaque contre l’Iran de la part de nos ennemis, y compris Israël, verra une réponse de nos nombreuses bases aériennes, y compris Eagle 44”, Le chef d’état-major des forces armées iraniennes, Mohammad Bagheri, a déclaré aux journalistes lors d’une visite à la base mardi.

Le dévoilement de la base intervient à un moment de tension accrue entre l’Iran et Israël, Téhéran blâmant l’armée israélienne pour une frappe de drone sur un site militaire dans la ville d’Ispahan le mois dernier. Bien qu’Israël n’ait ni confirmé ni nié son implication, les médias ont affirmé que l’attaque avait été orchestrée à Tel-Aviv, tandis que les responsables ukrainiens ont suggéré de manière énigmatique que l’attaque était en quelque sorte liée à la fourniture présumée par l’Iran de drones “kamikazes” à la Russie.

Moscou et Téhéran ont tous deux nié que des drones iraniens soient utilisés en Ukraine, le Kremlin déclarant qu’il utilise des drones de fabrication nationale pour cibler des cibles militaires et d’infrastructure ukrainiennes.