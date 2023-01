L’homme qui a attaqué le quartier général de la police du Pendjab avec un lance-grenades arrêté

Un terroriste qui a été le principal tireur de l’attaque à la grenade contre le siège du renseignement de la police du Pendjab à Mohali l’année dernière a été arrêté dans l’Uttar Pradesh, a déclaré aujourd’hui un responsable de l’Agence nationale d’enquête (NIA).

Deepak Ranga, un habitant de Surakpur dans le district de Jhajjar dans l’Haryana, a été arrêté mercredi matin à Gorakhpur, a déclaré un porte-parole de l’agence fédérale antiterroriste.

Le responsable a déclaré que Deepak Ranga était en fuite depuis l’attaque à la grenade propulsée par fusée (RPG) contre le quartier général des renseignements à Mohali en mai de l’année dernière.

“Ranga est un proche associé du gangster devenu terroriste basé au Canada Lakhbir Singh Sandhu alias ‘Landa’ et du gangster devenu terroriste basé au Pakistan Harvinder Singh Sandhu alias ‘Rinda’. Outre son implication dans l’attaque RPG de mai, il a été impliqué dans un certain nombre d’autres infractions terroristes et criminelles violentes, y compris des meurtres”, a déclaré le porte-parole.

Le responsable a déclaré qu’il recevait activement des fonds pour le terrorisme et un soutien logistique de Rinda et Landa.

La NIA avait enregistré l’affaire suo motu le 20 septembre de l’année dernière après qu’il soit apparu que des groupes terroristes et des éléments terroristes basés à l’étranger opéraient en tandem avec des dirigeants et des membres de gangs criminels organisés opérant dans les États du nord du pays pour commettre des assassinats ciblés et des crimes violents. actes.

“Il est apparu que le réseau terroriste-gangster-trafiquants de drogue était également engagé dans la contrebande de matériel terroriste tel que des armes, des munitions, des explosifs, des engins piégés, etc. à travers la frontière par le biais d’un vaste réseau interétatique de trafiquants d’armes, de fabricants illégaux d’armes et de munitions et fournisseurs et trafiquants d’explosifs”, a déclaré le porte-parole.

La NIA a déclaré que depuis l’enregistrement de trois affaires pénales contre les réseaux de terroristes, de gangsters et de trafiquants de drogue, l’agence a déjà arrêté 19 dirigeants ou membres de divers gangs criminels organisés, deux fournisseurs d’armes et un financier clé lié au réseau dans le cadre des activités illégales. (Prévention).

Arsh Dalla, basé au Canada, a été désigné comme “terroriste individuel” par le ministère de l’Intérieur le 9 janvier, a déclaré le porte-parole, ajoutant que de nouvelles mesures pour démanteler le lien terroriste-gangster-passeur et que l’infrastructure seraient intensifiées dans un proche avenir.



(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)